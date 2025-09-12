3連假國道恐塞爆　11處匝道、聯絡道分時段封閉

▲連假國道匝道封閉措施。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

教師、中秋、國慶等三大連假將至，預估將有大量車潮，高公局祭出時間與空間分流管理，國道經常性壅塞的11匝道和服務區聯絡道在特定時間實施封閉管制，用路人需改道通行。

教師節（9/27～9/29）、中秋節（10/4～10/6）及國慶日（10/10～10/12）連假在即，高公局表示，國道預估將有大量返鄉及旅遊車潮出現。為避免車流湧入導致主線嚴重壅塞，將透過時間與空間分流方式，於部分路段及時段封閉國道之入口匝道，針對假期間經常性壅塞或例假日運作狀況不佳之交流道管制並規劃改道路線，請用路人遵循相關標誌指示行駛。

▲連假國道匝道封閉改道路線。（圖／高公局提供）

實施封閉的匝道包括南向的國1平鎮系統，將於各連假首日5-12時封閉；國1埔鹽系統在各連假第1、2日5-12時，實施匝道封閉；國5石碇、坪林在各連假首日0-12時，以及第2日5-12時，也將實施匝道封閉。

北向交流道方面，國1埔鹽系統、虎尾於各連假第2、3日的12-21時，實施匝道封閉；國3西濱在各連假第2、3日的12-21時，封閉匝道。此外，為了避免對主線車流產生干擾，各連假第2、3日之12-21時將封閉國3南投服務區聯外便道，以及全日封閉國1西螺服務區之北向入口匝道。

由於114年國慶煙火於南投市貓羅溪畔施放，高公局表示，10月10日12-24時將封閉國3南投交流道雙向出口，以及國3南投服務區聯外便道，避免前往觀賞煙火之龐大車流回堵影響主線交通。