大量陸客遊金門！不熟交通規則騎電動二輪車違規　縣府稽查及宣導

▲金門縣府聯合稽查陸客騎乘微型電動二輪車違規行為，加強陸客交通安全教育與管理 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

有鑑於本年度大陸五一長假期間，大量陸客來金旅遊觀光，雖為地方觀光產業經濟帶來長足的效益，然而也因為瞬間量能的增加，以及大陸旅客未諳交通規則和電動微型二輪車的使用習慣，造成地方亦有不同聲音。

為落實本縣交通安全管理、維護金門良好觀光秩序，金門縣政府於五一後旋即辦理檢討，召開「縣內電動微型二輪車衍生問題及管理機制研商會議」，訂定分階段推動跨部門聯合稽查行動。第一階段針對監理單位提供的業者名單進行清查，第二階段則採「隨機抽查」及「接獲檢舉即查」原則執行，逐步建立常態性稽查機制。





延續前述管理機制，第一階段針對監理單位提供的業者名單進行稽查，已於6月底、7月及8月間，陸續完成對縣內擁有5台以上微型電動二輪車的租賃業者與民宿，共計19家之稽查作業。



第二階段縣府於9月12日起將持續偕同金門縣警察局於金城車站周邊地區執行針對陸客騎乘微型電動二輪車的實地聯合稽查行動及宣導。





本次稽查及宣導重點包括：車輛是否合法、騎乘時是否有戴安全帽、旅客是否符合騎乘年齡限制（滿14歲）、是否雙載、是否清楚違規責任與罰鍰繳納方式等。



觀光處表示，陳福海縣長相當關心陸客來金對整體觀光產業的提升，同時也強調應有一定程度的規範，甫於9月11日縣務會議要求應超前部署，提早透過跨機關協作，確保旅客騎乘行為的「安全」、業者營運的「有序」，並致力營造整體觀光環境的「友善」氛圍。





此次稽查由觀光處偕同警察局執行，現場除進行車輛查驗與身分確認外，亦預擬交通安全問卷訪談陸客，了解其對交通法規的認知狀況，並針對理解不足者，由稽查人員即時說明與宣導，以提升其交通安全與守法觀念。稽查過程中亦發現，有業者提供兩頂安全帽給單人租車旅客使用，恐使陸客誤認可雙載，進而觸法。



縣府提醒，業者應落實乘車前的安全告知及必要說明、確實落實安全帽配發原則，避免誤導旅客產生違規行為。縣府後續將持續針對相關情形加強取締與輔導力度，以保障合法經營者權益及消費者使用安全。

縣府強調，本次為第二階段首次針對陸客的隨機抽查，後續將持續辦理稽查行動，並逐步建立常態化稽查管理制度。透過輔導與強化稽查並行雙軌機制，打造安全、有序、友善的金門觀光與交通環境。