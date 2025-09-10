凌晨配送奪命！ 疲勞駕駛成隱形殺手　屏東警走入市場急敲警鐘

▲屏東縣警方走入市場交安宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東1名菜市場供應人員日前在清晨送貨途中，不慎於崁頂鄉187縣道追撞事故身亡，凸顯疲勞駕駛對早市物流人員構成的高度風險，為防範類似悲劇再度發生，屏東縣政府警察局立即啟動交通安全宣導行動，走入民間、深入市場，向第一線從業人員傳遞「安全才是平安回家的路」。

根據警察局觀察，許多市場配送人員為搶時效，經常在半夜或凌晨時段工作，長時間駕駛造成睡眠不足，反應遲鈍，一旦發生緊急狀況，往往難以即時應變。疲勞駕駛已逐漸成為清晨交通事故的潛在主因，不僅危及駕駛人自身，也威脅其他用路人生命安全。

屏東縣政府警察局本於守護民眾平安的責任，結合交通警察隊、潮州分局、轄區派出所及志工，組成交通安全聯合宣導小組，前往潮州鎮中正市場進行現場宣導。宣導人員在市場攤商與送貨車輛最集中的時段進行面對面說明，提醒業者及駕駛人：避免連續長時間駕車、適時休息、保持清醒與專注是避免悲劇的關鍵。

宣導重點除提醒駕駛人勿疲勞與分心駕駛外，亦特別強調「違規停車」與「未設警示標誌上下貨」的隱藏風險，這些行為不僅可能觸法，更可能成為事故導火線。警察局亦將同步加強巡邏稽查，針對闖紅燈、酒駕等重大違規行為執行強力取締，從源頭防範危險發生。

警察局長甘炎民表示表示，「我們理解民眾為了生計奔波，但再忙，也不能拿安全冒險。疲勞駕駛就像一把無聲利刃，容易在你最沒防備的時候刺傷自己與他人。希望每位駕駛人都能定期檢查車輛、留意精神狀況，專心駕駛，用清醒的判斷為家庭留下一條安全的回家路」。