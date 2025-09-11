20歲男無照超速+闖紅燈拒繳罰款　屏東執行分署出手乖乖繳清

▲書記官辦理執行情形。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市一名剛滿20歲男子，未曾考取駕照卻多次在高屏地區駕駛車輛，甚至超速、闖紅燈右轉，違規累積高達新台幣5萬2700元罰鍰。他僅分期繳納7800元後便拒繳，經屏東監理站移送行政執行。分署查出他名下仍有不動產、車輛及存款，依法進行存款扣押，男子見郵局帳戶遭足額扣款，才急忙到分署繳清欠款。

這名剛滿20歲的男子，沒有去監理站報名考駕駛執照，卻多次在高屏地區駕駛車輛超過速限、闖紅燈右轉，被警方查獲該名男子於5年內違反「道路交通管理處罰條例」第21條第1項規定2次以上，另違反同條例第53條第2項、第40條規定予以舉發，該名男子上開數交通違規行為共計被裁罰新台幣5萬2700元，該名男子在監理站分期繳納7,800元後就不再繳納，經交通部公路總局高雄區監理所屏東監理站於今(114)年5月起陸續移送屏東分署行政執行。

分署查該名男子有不動產、車輛、存款，分署通知他繳納上開交通違規罰款，惟他未繳納或清償，承辦書記官決定發文對他名下存款進行扣押，他知道郵局存款被足額扣押後，馬上到分署表示要繳清交通違規欠款，分署在他繳清違規罰鍰後立即撤銷扣押。

無照違規駕駛已修法加重處罰，已滿18歲民眾未領有駕駛執照者，可到就近的公路監理機關考領普通汽車駕駛執照、輕型或普通重型機車駕駛執照。如果民眾有違反道路交通管理事件被移送到執行分署行政執行，除有積欠交通違規案件罰鍰需全部繳清，或者有受限期不得考領駕駛執照處分，須於期間屆滿後，始得向公路監理機關申請駕駛執照考驗登記等例外規定，否則依「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第64條規定，經行政執行機關核准分期繳納並於繳納第一期罰鍰金額後，公路監理機關得先註記其申請車輛駕駛考驗登記。

屏東分署表示，9月為全國交通安全月，你我都是用路人，一起遵守「車輛慢看停、行人安全行」，共同守護道路交通安全，切莫輕忽觸法，傷財又肇禍。分署將持續堅決打擊無照駕駛等交通違規行為，讓依法駕駛、守法用路成為全民共識，以確保社會大眾的用路安全。