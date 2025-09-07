關公文化捏出來！嘉義大林聖賢宮黏土大賽精彩呈現

▲嘉義大林聖賢宮舉辦捏黏土大賽，將關公各式樣忠義精神就由玩偶逼真呈現。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為角逐在馬來西亞所舉辦三國動漫黏黏土國際大賽,嘉義大林鎮聖賢宮今6日舉辦一場黏黏土競賽,只見每位參賽選手聚精會神,使出看家本領創造出一尊尊栩栩如生作品。聖賢宮創辦人徐双惠表示,將從學生組、公開組選出各前三名,送往馬來西亞角逐國際大賽。

聖賢宮6日舉行黏黏土大賽,各界貴賓大林鎮長許有疆、縣議員江志明、劉雅文以及縣消防局局長蔡建安、縣消防副局長沈廷衡等出席。報名參賽的選手齊聚會場，選擇自己所喜歡題材自由創作,

徐双惠創辦人指出，關聖帝君不僅在台、海兩岸,甚至東南亞許多國家，很多民眾都對關聖帝君十分虔虔誠。今天主題包括三顧茅蘆、趙雲勇救阿斗、桃園三結義、草船借箭、關公讀春秋、空城計等膾炙人口歷史典故。捏出各式樣關聖帝君精神，義薄雲天忠義精神,讓精神一直流傳民間,而且

馬來西亞今年舉辦11國(日本、韓國、新加坡等)和3個地區(香港、澳門等)三國動漫黏黏土國際大賽。聖賢宮受邀共襄盛舉,特地舉辦黏黏土競賽,透過傳統捏捏藝傳承關公文化,激發創意與審美表達,優秀前三名作品,將送往馬來西亞參賽,希望能夠有機會為國爭光。