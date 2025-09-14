俄羅斯鐵路爆炸！警衛隊2官員慘遭炸死　疑烏軍放置爆裂物

▲俄羅斯外貝加爾鐵路。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯奧廖爾州（Oryol Oblast）13日發生鐵路爆炸事件，造成兩名國民警衛隊（Rosgvardia）官員死亡、另一人重傷。當地州長安德烈•克里奇科夫（Andrey Klychkov）表示，爆炸源於巡查鐵軌時發現的爆裂物，其中一枚在處理過程中引爆。事件未造成人員乘客傷亡，但導致至少10列火車延誤，相關調查和嫌犯搜查工作已展開。

根據《基輔獨立報》，克里奇科夫指出，爆炸發生在奧廖爾州Maloarkhangelsk至Glazunovka鐵路路段，事故包括庫斯克至莫斯科726次列車在內的多班列車受到延誤。庫斯克州代理州長金施泰因（Alexander Khinshtein）補充，爆炸罹難者均為國民警衛隊官員。官方強調，事態已在控制之中，正在調查爆炸裝置來源及相關嫌疑人。

報導指出，烏克蘭軍方及支持烏克蘭的遊擊團體曾多次針對俄羅斯鐵路及能源設施實施破壞與無人機攻擊，目的是削弱俄軍後勤補給能力，包括燃料、彈藥及人員運輸。

烏克蘭國防部情報總局（HUR）透露，烏方8月28日在俄羅斯特維爾（Tver）的鐵路燃料運輸車輛下放置爆裂物，已成功破壞基礎設施。