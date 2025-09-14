　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

川普擬對俄重大制裁　王毅：制裁只會使問題更複雜

▲▼ 王毅同巴基斯坦副总理兼外长达尔举行中巴外长战略對話 。（圖／翻攝陸外交部官網 ）

▲大陸外長王毅。（圖／翻攝大陸外交部官網 ）

文／中央社台北14日電

美國總統川普日前表示，已準備好對俄羅斯實施重大制裁。中國外交部長王毅在斯洛維尼亞訪問時表示，「戰爭解決不了問題、制裁只會使問題更複雜」，中方做的是勸和促談，通過對話推動政治解決熱點問題。

王毅當地時間13日訪問斯洛維尼亞時表示，中國是負責任的大國，也是在和平與安全問題上紀錄最好的國家。「戰爭解決不了問題、制裁只會使問題更複雜。」

王毅表示，中方不參與、不策劃戰爭，中方做的就是勸和促談，通過對話推動政治解決熱點問題。當前最重要是弘揚多邊主義，加強多邊機制，共同維護聯合國憲章的宗旨和原則。

王毅又表示，當前國際局勢變亂交織，衝突不斷，中歐更應當做朋友而不是對手，更應當合作而不是對抗。中國不是要另起爐灶，更不是要取代誰，而是與世界上所有負責任的國家一道，通過改革完善全球治理，使之適應新的時代要求，真正維護聯合國憲章，有效踐行多邊主義。

王毅表示，中方願與包括斯方在內的歐洲國家一道，為國際形勢注入更多的穩定性，更強的正能量。

川普日前在自家社群平台發文表示，他已準備好對俄羅斯實施重大制裁，前提是所有北約國家同意並開始這麼做，並且所有北約國家停止採購俄羅斯石油，以結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中男「鬼切」！　29歲女噴飛車外當場昏迷
台北住哪最方便？　網點名1區：連天氣都贏
舞陽新婚妻「IG滿滿辣照」！　她親發聲：藏不住了
田舞陽宣布結婚！　新婚妻是25萬火辣網紅
國道賓士遭「開槍逼車」！　驚險畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

川普擬對俄重大制裁　王毅：制裁只會使問題更複雜

共軍連兩日南海巡航　怒嗆菲：引入外部勢力「撐腰」徒勞

神秘無人機失聯？　海南官方祭出逾40萬元急尋

中美會談前夕摩擦升級　 陸官媒諷美：別只想佔便宜！非長久之計

陸商務部以牙還牙！對美也發動反歧視調查　歡迎受害中企積極參與

美制裁中方企業　陸商務部反擊：9/13起立案調查在美原產模擬晶片

長髮港妹「脫到剩內衣褲」呆坐馬路上！員警舉動被讚爆

蛋沒了！少年割包皮半月後「睪丸壞死」　院方：手術工具臨時買的

「林佳龍」訪歐惹怒中方　陸外交部怒斥：不過是地方外事官員

陸羽球漲價！　店員嘆：1顆球可買1杯手搖飲，3桶球可買1g黃金

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

【女友神操作】把眼睛蒙上：不會眼睜睜看男友付錢XD

川普擬對俄重大制裁　王毅：制裁只會使問題更複雜

共軍連兩日南海巡航　怒嗆菲：引入外部勢力「撐腰」徒勞

神秘無人機失聯？　海南官方祭出逾40萬元急尋

中美會談前夕摩擦升級　 陸官媒諷美：別只想佔便宜！非長久之計

陸商務部以牙還牙！對美也發動反歧視調查　歡迎受害中企積極參與

美制裁中方企業　陸商務部反擊：9/13起立案調查在美原產模擬晶片

長髮港妹「脫到剩內衣褲」呆坐馬路上！員警舉動被讚爆

蛋沒了！少年割包皮半月後「睪丸壞死」　院方：手術工具臨時買的

「林佳龍」訪歐惹怒中方　陸外交部怒斥：不過是地方外事官員

陸羽球漲價！　店員嘆：1顆球可買1杯手搖飲，3桶球可買1g黃金

加油等等！　明起汽、柴油各降0.1元

不斷更新／U18季軍賽韓國追上、蘇嵐鴻解危　6局上台灣2比2韓國

美21歲女大生「誤上假Uber」！遭司機狂刺120刀身亡　棄屍荒野

台灣農曆7月盛事！大士爺文化祭三天祭典展開

恐怖！新北男持鐵棍攔車敲打　女騎士驚喊「我沒有怎樣啊」

Tabelog福岡烏龍麵第一名！堅持軟綿口感＋清爽湯頭征服米其林

聯結車拒檢逃逸！4條通駕駛躲3天斗六被逮　辯「要養家活口」　

媲美機場VIP室！南港藏「藝廊咖啡館」低消100元　還能免費寄行李

考慮到搭車「台北住哪最方便？」　網點名1區域：連天氣都贏

台中男「鬼切」左轉撞直行車！29歲女駕駛噴飛車外當場昏迷

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

大陸熱門新聞

老師要求家長到校打掃　理由曝光

「林佳龍」訪歐　中方怒斥：只是地方官員

港妹脫到剩內衣褲呆坐路上！警舉動被讚爆

蛋沒了！13歲男割包皮半月後「睪丸壞死」

超常見！這「3類麵包」其實是熱量炸彈

陸官媒諷美：別只想佔便宜！非長久之計

陸羽球漲價！店員嘆：1球可買1杯手搖飲

陸商務部以牙還牙！對美也發動反歧視調查

陸商務部反擊：9/13起立案調查在美原產模擬晶片

iPhone 17遭嫌醜仍搶爆！陸果粉：比去年難搶

少年吃海底撈往鍋裡噴尿　法院判賠938萬

神秘無人機失聯？　海南官方祭出逾40萬元急尋

勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國 考古證據現世！大量青銅戈出土

社區電梯怪　數學不好回不了家？

更多熱門

相關新聞

擔憂俄軍侵略！2萬波蘭人當兵、派戰機防禦

擔憂俄軍侵略！2萬波蘭人當兵、派戰機防禦

波蘭今年前7個月已有超過2萬人報名參加志願軍事訓練，而自從2022年俄烏戰爭爆發後，國防支出從佔GDP的2.2%翻倍至今年4.7%，居北約32國之首。

川普訪英將簽科技協議　聚焦AI、半導體

川普訪英將簽科技協議　聚焦AI、半導體

川普憂淪「配角」　10月前恐難會晤習近平

川普憂淪「配角」　10月前恐難會晤習近平

Swatch「限量錶」正面挑釁川普！　諷美亂課瑞士39％關稅

Swatch「限量錶」正面挑釁川普！　諷美亂課瑞士39％關稅

俄軍襲烏期間　羅馬尼亞領空遭無人機侵犯

俄軍襲烏期間　羅馬尼亞領空遭無人機侵犯

關鍵字：

俄烏戰爭俄羅斯王毅川普

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

YTR老爸挨轟炒房回應了！不會笨到買大房投資

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面