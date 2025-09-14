波蘭出動戰機防禦！超過2萬人「自願入伍」死守家園　擔憂俄軍侵略

▲36歲行政人員耶德魯薩克前往波蘭北部布拉涅沃，與其他新兵一同參加自願軍事訓練。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍無人機10日闖入波蘭領空，再度凸顯俄羅斯在侵略烏克蘭後擴張軍事發展的野心，同時加劇波蘭對國防安全的恐懼。波蘭今年前7個月已有超過2萬人報名參加志願軍事訓練，而自從2022年俄烏戰爭爆發後，國防支出從佔GDP的2.2%翻倍至今年4.7%，居北約32國之首。此外，波蘭也在全國空域進行「預防性」戰機部署。

根據《路透社》，波蘭北部布拉涅沃（Braniewo）的訓練場上，36歲行政人員耶德魯薩克（Agnieszka Jedruszak）穿著軍裝、臉上塗著迷彩，正挖掘戰壕以備保護家人，許多民眾擔憂俄軍可能將目標轉移至波蘭，紛紛接受軍事訓練。她受訪表示，「我願意做任何事來保護我的孩子，也肯定會為了保護他而戰。」

▲耶德魯薩克願意為保護孩子，與俄軍決一死戰。（圖／路透）

波蘭中央軍事徵兵中心主任瓦夫任基維奇（Grzegorz Wawrzynkiewicz）指出，2025年前7個月已有超過2萬名民眾報名參加志願訓練，與去年創紀錄的水準相當，預計今年底將有約4萬人完成軍事訓練，較2022年的1.6萬人增加一倍多。

瓦夫任基維奇表示，志願軍可選擇進入職業軍隊、加入領土防衛部隊（WOT），或維持現役或後備身份，部分民眾在本地兼職服役，必要時可被徵召。

報導指出，自從2022年俄烏戰爭爆發以來，波蘭國防支出GDP占比從2.2%翻倍成長至今年的4.7%，為北約32個成員國中最高，遠超德國、法國與英國等傳統強權。波蘭軍隊現役兵力約21.6萬人，為北約第三大軍，計畫在未來10年將兵力增加近3分之1。

▲波蘭北部布拉涅沃，從南韓採購的K-2「黑豹」主力戰車呼嘯而過。（圖／路透）

去年5月，波蘭沿著與白俄羅斯及加里寧格勒飛地接壤的邊境，啟動長達400英里的「東方盾牌」防禦工事，結合反坦克障礙物「刺蝟」與先進監控及電子戰系統，提升邊境防衛能力。

近期，波蘭空軍也頻繁部署戰機巡邏空域。根據《美聯社》，因鄰近烏克蘭的無人機威脅，波蘭13日在全國空域進行「預防性」戰機部署，東部盧布林（Lublin）機場暫停航班。作戰指揮部強調，此舉屬預防性措施，目的是保障空域安全與民眾安全。當天下午，軍方宣布行動已完成，地面防空與偵察系統已恢復正常。

▲波蘭北部布拉涅沃，從南韓採購的K-2「黑豹」主力戰車呼嘯而過。（圖／路透）

據悉，多架俄羅斯無人機於10日闖入波蘭領空，引發波蘭和北約緊急出動戰機將其擊落。俄羅斯方面稱並未將波蘭作為攻擊目標，白俄羅斯表示無人機偏離航道是因干擾，但歐洲領導人認為此舉是俄羅斯的蓄意挑釁。近月來，波蘭戰機多次升空巡邏，但俄羅斯空襲通常發生在夜間或清晨。

此外，羅馬尼亞也於13日派出兩架F-16戰機攔截短暫闖入領空的無人機。羅馬尼亞國防部表示，無人機未飛越居民區，不構成即時威脅，並將派遣專家搜尋可能的殘骸，但未指明來源。