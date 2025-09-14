　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波蘭出動戰機防禦！超過2萬人「自願入伍」死守家園　擔憂俄軍侵略

▲▼36歲行政人員耶德魯薩克前往波蘭北部布拉涅沃，與其他新兵一同參加自願軍事訓練。（圖／路透）

▲36歲行政人員耶德魯薩克前往波蘭北部布拉涅沃，與其他新兵一同參加自願軍事訓練。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍無人機10日闖入波蘭領空，再度凸顯俄羅斯在侵略烏克蘭後擴張軍事發展的野心，同時加劇波蘭對國防安全的恐懼。波蘭今年前7個月已有超過2萬人報名參加志願軍事訓練，而自從2022年俄烏戰爭爆發後，國防支出從佔GDP的2.2%翻倍至今年4.7%，居北約32國之首。此外，波蘭也在全國空域進行「預防性」戰機部署。

根據《路透社》，波蘭北部布拉涅沃（Braniewo）的訓練場上，36歲行政人員耶德魯薩克（Agnieszka Jedruszak）穿著軍裝、臉上塗著迷彩，正挖掘戰壕以備保護家人，許多民眾擔憂俄軍可能將目標轉移至波蘭，紛紛接受軍事訓練。她受訪表示，「我願意做任何事來保護我的孩子，也肯定會為了保護他而戰。」

▲▼36歲行政人員耶德魯薩克前往波蘭北部布拉涅沃，與其他新兵一同參加自願軍事訓練。（圖／路透）

▲耶德魯薩克願意為保護孩子，與俄軍決一死戰。（圖／路透）

波蘭中央軍事徵兵中心主任瓦夫任基維奇（Grzegorz Wawrzynkiewicz）指出，2025年前7個月已有超過2萬名民眾報名參加志願訓練，與去年創紀錄的水準相當，預計今年底將有約4萬人完成軍事訓練，較2022年的1.6萬人增加一倍多。

瓦夫任基維奇表示，志願軍可選擇進入職業軍隊、加入領土防衛部隊（WOT），或維持現役或後備身份，部分民眾在本地兼職服役，必要時可被徵召。

報導指出，自從2022年俄烏戰爭爆發以來，波蘭國防支出GDP占比從2.2%翻倍成長至今年的4.7%，為北約32個成員國中最高，遠超德國、法國與英國等傳統強權。波蘭軍隊現役兵力約21.6萬人，為北約第三大軍，計畫在未來10年將兵力增加近3分之1。

▲▼波蘭北部布拉涅沃，從南韓採購的K-2「黑豹」主力戰車呼嘯而過。（圖／路透）

▲波蘭北部布拉涅沃，從南韓採購的K-2「黑豹」主力戰車呼嘯而過。（圖／路透）

去年5月，波蘭沿著與白俄羅斯及加里寧格勒飛地接壤的邊境，啟動長達400英里的「東方盾牌」防禦工事，結合反坦克障礙物「刺蝟」與先進監控及電子戰系統，提升邊境防衛能力。

近期，波蘭空軍也頻繁部署戰機巡邏空域。根據《美聯社》，因鄰近烏克蘭的無人機威脅，波蘭13日在全國空域進行「預防性」戰機部署，東部盧布林（Lublin）機場暫停航班。作戰指揮部強調，此舉屬預防性措施，目的是保障空域安全與民眾安全。當天下午，軍方宣布行動已完成，地面防空與偵察系統已恢復正常。

▲▼9月7日，俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔期間，一架Shahed無人機在空中飛行。（圖／達志影像／美聯社）

▲波蘭北部布拉涅沃，從南韓採購的K-2「黑豹」主力戰車呼嘯而過。（圖／路透）

據悉，多架俄羅斯無人機於10日闖入波蘭領空，引發波蘭和北約緊急出動戰機將其擊落。俄羅斯方面稱並未將波蘭作為攻擊目標，白俄羅斯表示無人機偏離航道是因干擾，但歐洲領導人認為此舉是俄羅斯的蓄意挑釁。近月來，波蘭戰機多次升空巡邏，但俄羅斯空襲通常發生在夜間或清晨。

此外，羅馬尼亞也於13日派出兩架F-16戰機攔截短暫闖入領空的無人機。羅馬尼亞國防部表示，無人機未飛越居民區，不構成即時威脅，並將派遣專家搜尋可能的殘骸，但未指明來源。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中男「鬼切」！　29歲女噴飛車外當場昏迷
台北住哪最方便？　網點名1區：連天氣都贏
舞陽新婚妻「IG滿滿辣照」！　她親發聲：藏不住了
田舞陽宣布結婚！　新婚妻是25萬火辣網紅
國道賓士遭「開槍逼車」！　驚險畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

機場停車14小時「被收7萬」　美國女刷完卡一看大驚

波蘭出動戰機防禦！超過2萬人「自願入伍」死守家園　擔憂俄軍侵略

iPhone 18 Pro三大亮點曝光　動態島有望縮小

美囚犯移送途中「砸破囚車窗戶」！裸上身吊掛車窗　驚悚畫面曝

川普16日啟程訪英將簽科技協議　聚焦AI、半導體

大阪廢棄公寓拆除「挖到屍體」！　嚴重白骨化

不想輸普丁、金正恩！川普憂淪為「配角」　10月前恐難會晤習近平

臉上小腫塊竟是癌！1歲童遭醫師誤判「父母施暴」　病逝僅19月大

中國對美國晶片展開「歧視、反傾銷」調查　警告：維護國家利益

美國證實與英軍艦航行台海　強調航行自由不應受限

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

【女友神操作】把眼睛蒙上：不會眼睜睜看男友付錢XD

機場停車14小時「被收7萬」　美國女刷完卡一看大驚

波蘭出動戰機防禦！超過2萬人「自願入伍」死守家園　擔憂俄軍侵略

iPhone 18 Pro三大亮點曝光　動態島有望縮小

美囚犯移送途中「砸破囚車窗戶」！裸上身吊掛車窗　驚悚畫面曝

川普16日啟程訪英將簽科技協議　聚焦AI、半導體

大阪廢棄公寓拆除「挖到屍體」！　嚴重白骨化

不想輸普丁、金正恩！川普憂淪為「配角」　10月前恐難會晤習近平

臉上小腫塊竟是癌！1歲童遭醫師誤判「父母施暴」　病逝僅19月大

中國對美國晶片展開「歧視、反傾銷」調查　警告：維護國家利益

美國證實與英軍艦航行台海　強調航行自由不應受限

恐怖！新北男持鐵棍攔車敲打　女騎士驚喊「我沒有怎樣啊」

Tabelog福岡烏龍麵第一名！堅持軟綿口感＋清爽湯頭征服米其林

聯結車拒檢逃逸！4條通駕駛躲3天斗六被逮　辯「要養家活口」　

媲美機場VIP室！南港藏「藝廊咖啡館」低消100元　還能免費寄行李

考慮到搭車「台北住哪最方便？」　網點名1區域：連天氣都贏

台中男「鬼切」左轉撞直行車！29歲女駕駛噴飛車外當場昏迷

民團質疑「加味加熱菸」違法放行　莊人祥：還在討論階段

Dirk比臉頰愛心熱擁天才狀元弗拉格　「需要幫忙只要一通電話」

機場停車14小時「被收7萬」　美國女刷完卡一看大驚

嘉義大林社區治安會議　警民攜手建立安全社區

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

國際熱門新聞

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億

韓國人均GDP「最快今年」遭台灣超越！

日本變態青旅！淫魔老闆下藥性侵10女

美媒評選「全球最佳企業」　台灣10公司上榜

有錢人「不用滾筒洗衣機？」　專家詳解：直立式更勝一籌

女童臉上有小腫塊醫師認定父母施暴　病逝僅19月大

全球第一！尼泊爾新總理竟用Discord選出

卡達15日要辦阿拉伯與穆斯林領袖峰會

終結俄烏戰爭　川普一封信喊話北約

Swatch「限量錶」正面挑釁川普！　諷美亂課瑞士39％關稅

英12歲少女火車上遭「兩度性侵」　嫌犯長相曝

狼爸性侵親生女兒！反嗆「一個巴掌拍不響」

金正恩急了！北韓推動「公主接班」她獲重用

更多熱門

相關新聞

神秘無人機失聯？　海南官方祭出逾40萬元急尋

神秘無人機失聯？　海南官方祭出逾40萬元急尋

大陸海南省臨高縣農業農村局近日發布公告，呼籲廣大漁船的船東船長參與搜尋一架試驗飛行時迫降南海的固定翼無人機，打撈歸還無人機的漁民將獲得10萬元人民幣（約合新台幣42萬元）獎勵。

俄軍襲烏期間　羅馬尼亞領空遭無人機侵犯

俄軍襲烏期間　羅馬尼亞領空遭無人機侵犯

終結俄烏戰爭　川普一封信喊話北約

終結俄烏戰爭　川普一封信喊話北約

瞄準美韓！金正恩：「核武、常規武力」並行

瞄準美韓！金正恩：「核武、常規武力」並行

俄羅斯7.5強震　氣象署：「海嘯威脅」確認解除

俄羅斯7.5強震　氣象署：「海嘯威脅」確認解除

關鍵字：

俄烏戰爭國際軍武波蘭俄羅斯烏克蘭志願軍無人機

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

YTR老爸挨轟炒房回應了！不會笨到買大房投資

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面