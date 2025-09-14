俄羅斯襲擊烏克蘭期間　無人機侵犯羅馬尼亞領空

▲9月7日，俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔期間，一架Shahed無人機在空中飛行。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

羅馬尼亞國防部14日表示，在俄羅斯對烏克蘭發動新一波空襲時，一架無人機短暫侵入該國領空，隨即派出兩架F-16戰機升空應對。官方強調，無人機並未飛越人口密集區，也未對平民安全造成威脅。事件發生之際，波蘭本週才抗議俄羅斯無人機侵入領空，呼籲莫斯科停止挑釁，使北約東翼防務再度拉高警戒。

根據《路透社》，羅馬尼亞國防部聲明，無人機於14日深夜出現在靠近烏克蘭邊境的奇利亞韋克村（Chilia Veche）附近，戰機雷達鎖定後不久便消失。當局表示，相關小組已待命展開搜尋行動，以確認是否有殘骸落入境內。

羅馬尼亞作為北約成員，自俄烏戰爭爆發以來，境內多次發現來自俄羅斯攻擊所造成的無人機碎片，尤其在俄軍加強轟炸烏克蘭港口設施後，事件發生頻率增加。儘管這些殘骸尚未造成重大傷亡，但仍引發國內外對安全風險的關注。

今年2月，羅馬尼亞國會上議院通過新法，允許軍方在必要時直接擊落侵犯領空的無人機，以防止潛在危害。同時，北約也於13日宣布，將加強東歐防線，因應俄羅斯持續的無人機侵擾行動。

此外，波蘭本周已擊落多架侵入領空的俄羅斯無人機，成為俄烏戰爭爆發以來，首度由北約成員國在境內動用武力擊落俄軍無人機。羅馬尼亞此次事件雖未升級至擊落行動，但已顯示俄羅斯攻擊行動正持續牽動北約邊境安全局勢。