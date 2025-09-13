苗栗盼財力分級「降級」　主總：自有財源平均值98％應列第1級

▲主計長陳淑姿。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（13日）邀集22縣市首長商討《財政收支劃分法》修法爭議與解決方式。苗栗縣政府在會中指出，財力分級從第5級躍升到與台北市同等的第1級「太離譜」，建請行政院將苗栗縣維持在第5級；主計長陳淑姿說明，苗栗縣自有財源平均值是98％，照列確實是該列第1級。此外，苗栗縣的歲入歲出短差從2017年開始逐年轉正，到了2024年時歲計剩餘已來到20.8億。

苗栗縣政府秘書長陳斌山指出，苗栗的財力分級從第5級躍升到與台北市同等的第1級太離譜，各項配合款都會大幅上升，增加額度超逾縣府115年獲配的普通統籌分配稅款增額，盼行政院協助將苗栗縣的財力分級維持在「第5級」。

據了解，行政院秘書長張惇涵在會中表示，很少聽到第1級的財力限制想要變成第5級。他說，蔡前總統的時候他在總統府，苗栗縣政府的歲入歲出短差還有3.7億，從2016年到2017年開始逐年轉正，一直到2024年，苗栗的歲計剩餘已經來到20.8億。

張惇涵指出，後續是否有其他空間跟可能性可以討論，因為確實苗栗財政狀況變好，但是仍然需要建設的支持，這個不可否認。院長卓榮泰也說，這應該有檢討的空間，請主計總處再來研議。

主計長陳淑姿說，苗栗縣自有財源平均值是98％，按照列級是第1級。為何當初列為第5級？是因為控管機制，付不出來薪水所以原則控制在第5級，不然本來列在第3級。財務分配是由3級升到第1級。