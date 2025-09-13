表態提修法全盤檢討現行財劃法　卓榮泰：痛苦一年就夠了

▲行政院長卓榮泰出席「財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明記者會」。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院今（13日）邀地方政府商討《財政收支劃分法》修法調整方向以及事權分配。院長卓榮泰說，行政院沒有任何立場針對錯誤的部分做任何的動作，籲立法院勇敢面對自己造成的錯誤，向國人負責、進行修法。他說，行政院未來要提出的是全盤檢討目前新財劃法的內容；至於時間點？卓說，「不急促、不倉促，但是痛苦一年就夠了」。

卓榮泰表示，因為條文已經明定公式，這是白紙黑字，不能用行政解釋改變，這是基本原則。2月27日行政院提出覆議就是希望給立法院重新審視的機會，當時行政院充分說明內容的錯誤，立法院已經否決行政院的責任跟權利，「所以立法院要對這次造成的錯誤，自行向國人負責，提出解決方式」。

卓榮泰說，至於行政院未來要提出的，是全盤檢討目前新財劃法的內容不當，城鄉失衡的問題，為的不是解決明年，是解決未來每一年度長久的問題，這才是行政院要做的。

卓榮泰表示，今天主計總處有將什麼事情是中央政府會繼續補助，比如一般性補助中的社會福利406億，明年跟今年一模一樣不會減少；另外，關於0到6歲國家養2.0的部分，0到2歲、2到6歲，會跟地方依照財政級距做共同分擔。

另外，有一部分是完全屬於地方的，如學校營養午餐、學校水電費、地方道路等，完全由地方承擔責任，依照地方自治精神回給地方。這三項計算出來，每個縣市標準、公式都一樣，每個縣市經過這樣的設算後，極端不公平，問題就在於統籌分配稅款分配的指標權重不夠公平，希望以後透過全盤的修法，達到理想的目標。

至於是否列為本會期的優先法案？卓榮泰說，痛苦一年就夠了，不要在明年重複同樣的痛苦。行政院會嘗試各種合作、協商的可能性，行政院會主動積極參與、甚至發起協商的可能，重點不僅在於行政立法兩院，中央地方充分溝通，「不急促、不倉促，但是痛苦一年就夠了，不要讓痛苦繼續延長下去」。