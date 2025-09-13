新財劃法上路9縣市補助仍減少　台南、基隆、離島三縣都上榜

▲主計長陳淑姿出席「財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明記者會」。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

針對《財政收支劃分法》的修法爭議，行政院長卓榮泰今（13日）邀集22縣市首長商討，行政院主計總處主計長陳淑姿指出，115年度中央對地方挹注財源達1兆1650億元為歷史新高，但仍有9個縣市獲配數低於修法前，分別是台南市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、基隆市、金門縣及連江縣。

行政院主計總處主計長陳淑姿表示，一般性補助跟計畫型補助，其實是中央協助地方自治應辦的事項，「講到事權的部分，這部分是地方應辦事項，中央去協助」。

另外，陳淑姿提到，資源下放，但過去接收省政府的事權沒有下放，這部分事權必須透過修法做移轉，這部分優先就應辦事項回歸地方辦理，所以才會調整一般性補助跟計畫型補助的項目跟範圍。

陳淑姿說，過去一般性補助都是用設算而非申請，但其實有些項目也可以改為設算，無需經過申請，整個程序如何改善，也會再跟部會商討，讓申請程序上簡化。

陳淑姿指出，115年度中央對地方挹注財源達1兆1650億元為歷史新高，但仍有9個縣市獲配數低於修法前。行政院主計總處公務預算處處長許永議補充，有減少的部分是台南市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、基隆市、金門縣、連江縣。