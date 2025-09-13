縣市長反映財劃法未公平合理對待　城鄉差距越拉越大

▲財政部長莊翠雲（左起）、行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵、主計長陳淑姿出席「財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明記者會」。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院今（13日）邀地方政府商討《財政收支劃分法》修法後的爭議處理方式。行政院秘書長張惇涵說，公式的錯誤或是缺失、分子分母的問題等，不能用解釋處理，「每一個字都是白紙黑字寫在法律裡面，公式沒有辦法用解釋，如果不修法沒有辦法解決這問題」。此外，許多首長也反映財劃法設計過程中，造成城鄉差距越拉越大的狀況。

張惇涵說，今有縣市長提出關於公式計算的錯誤或是缺失，分子分母的問題能不能用行政院解釋的方式處理，或是過去桃園市副市長王明鉅提供的算式處理，「公式沒辦法用解釋，財劃法16條共有11項的條文白紙黑字寫的公式，分子分母，每一個字都是白紙黑字寫在法律裡面，公式沒有辦法用解釋，如果不修法沒有辦法解決這問題」。

接著張惇涵提到，也有部分首長認為，雖然行政院編列的預算也依照財劃法，一般性補助款2501億沒有減少，但是他們仍希望總額不少、各類補助也不能少，「有跟相關首長表達，如果總額不少、各地方補助也都不能少，中央政府總預算會超過公債法債務流量15%的上線，會導致中央政府總預算無法編列」。

張惇涵說，中央政府總預算如果無法編列，地方政府的預算也無法編列，這也是為什麼財劃法造成中央跟地方的問題，大家要共同面對的原因。

張惇涵提到，縣市首長畢竟都是地方父母官，最關心、最在意的是地方，也提出了除了公式分子分母以外，財務計算、水平分配不均的問題，有人提到鄉村的老人家需要照顧、有人提到小朋友需要照顧、有人提到弱勢需要照顧，也有人提到所在縣市例如基隆，有商港，乘載國家的責任，「這些東西都在計算中、權重中，沒有被合理均衡的反映出來」。

張惇涵說，也有農業縣市的縣長不分黨派，提到農業縣市乘載國家糧倉、糧食安全的重責大任，這樣的責任沒辦法用營業稅表達出來，但是這樣的方式這樣的權重也沒有在財劃法中合理公平的對待。

張惇涵表示，不論上午或下午，不只是分子分母的問題，許多首長也反映整體財劃法在設計過程中，諸多造成城鄉差距越拉越大的狀況。院長也希望大家能為國家可長可遠的發展進行思考，不希望每年都要再來一次，無止盡的，像是在無限城裡面一直面對這問題。