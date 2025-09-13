　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財劃法公式出包！卓揆籲立院勇敢面對　自己的錯誤自行修法

▲▼行政院長卓榮泰出席「財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明記者會」。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長卓榮泰出席「財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明記者會」。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院今（13日）邀22縣市首長商討《財政收支劃分法》修法調整方向以及事權分配。在上、下午兩輪縣市長全都討論完後，行政院長卓榮泰傍晚親自主持記者會，他強調，因今年政院提出覆議被立法院否決，所以今天行政院沒有任何立場，就針對錯誤的部分做任何的動作，「立法院要對他自己造成的錯誤向國人負責，要進行修法，請立法院勇敢面對」。

卓榮泰提到，剛剛在會中跟縣市首長說明，去年12月20日財劃法表決通過，過程非常倉促、沒有討論空間，版本一再更新，連表決現場都相當混亂。今年2月27日行政院提出覆議，3月12日到立法院做口頭報告，「在覆議文、報告文裡面，清清楚楚寫著，條文內容矛盾錯誤有很多餘數分配不出去，但是覆議被立法院否決」。

「換句話說，我們當時希望立法院重新審議條文的機會被否決。」卓榮泰說，所以今天行政院沒有任何立場，就針對錯誤的部分做任何的動作，「立法院要對他自己造成的錯誤向國人負責，要進行修法，請立法院勇敢面對」。

卓榮泰指出，行政院該做的事情，是要建立可長可久的財劃法，未來可以再邀集地方主計首長，如何將水平分配更合理，避免城鄉失衡、避免資源過度集中在工商大縣，避免只是用人口土地就改變台灣各縣市的財政命運，必須合理規劃。

卓榮泰指出，人口結構要算、土地管理成本要算，財產稅的成長率也要適度管控，否則容易炒房的地方當然容易得到更多稅金來源，助長地方炒房，全盤都要考慮。

「對於現在財劃法造成的財政重大危機，唯有透過全盤修法才能解決。」卓榮泰重申，不只是要針對公式計算錯誤而已，那是立法院自己該負責，行政院也不是只要解決明年的問題而已，如果這問題不解決，明年同樣大家遇到這種城鄉失衡，遇到分配不公平，明年還會重複。

卓榮泰說，痛苦一年就好了，行政院可以、也必須全面檢討，新修正的財劃法，一定要符合均衡城鄉均衡台灣的原則，跟各縣市再經過充分討論。卓強調，如果要修新的財劃法，一定要讓大家同意，而且過程一定要符合民主程序，討論要充分被重視跟接受，才有辦法提出一套長久之計。

更多新聞
籲中央別刁難地方　張麗善提三訴求：一般補助款不能任意刪除

籲中央別刁難地方　張麗善提三訴求：一般補助款不能任意刪除

行政院今（13日）邀地方政府商討《財政收支劃分法》修法調整方向以及事權分配。雲林縣長張麗善說，中央跟地方應該共同為人民謀福利，而不是因為抓到小瑕疵就大作文章。她也提出三大訴求，第一，儘速恢復法定預算，一般補助款不能任意刪除；第二，自籌款要依各縣市政府財力等級調配；第三，345億的統籌分配款剩餘趕快給地方政府。

籲全盤檢討財劃法　黃偉哲：不排除南部縣市串連跟立法院抗議

籲全盤檢討財劃法　黃偉哲：不排除南部縣市串連跟立法院抗議

赴政院討論財劃法及地方補助　侯友宜：事權分配要講清楚

赴政院討論財劃法及地方補助　侯友宜：事權分配要講清楚

非僅公式錯誤！邀縣市長討論財劃法　卓榮泰：全盤檢討是必要途徑

非僅公式錯誤！邀縣市長討論財劃法　卓榮泰：全盤檢討是必要途徑

財劃法修法爭議全國財政大亂　蔣萬安籲行政院主動修法

財劃法修法爭議全國財政大亂　蔣萬安籲行政院主動修法

行政院卓榮泰財劃法

