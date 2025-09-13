快訊／高市府證實！前議員特助是大峽谷地主　開罰300萬移送偵辦

▲高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

國民黨立委柯志恩揭發「美濃大峽谷」砂石盜採案，意外揪出陪同她會勘的市議員朱信強助理石麗君就是地主，猶如「做賊喊抓賊」。高雄市政府13日證實，石麗君就是已被列管的提供濫採坑洞地主，違反廢棄物清理法被開罰300萬元，且石女購地後於短期內就發生不尋常盜採濫倒案，市府強調已掌握資料將違法事證移送橋頭地檢署偵辦。

針對美濃新吉洋盜採坑洞，市府13日再度強調，今年1月3日查獲有盜採土石情形後，即主動列管並要求限期改善，逾期未改善即於3月7日裁罰100萬元。4月再次稽查發現坑洞有擴大情形，6月3日主動移送地檢偵辦，6月13日加重裁罰200萬元，並令限期回填。

▲柯志恩出示會勘簽名表，表示市府單位知情石麗君特助有參與。（圖／記者許宥孺攝）



高市府指出，市府及檢調8月27日展開聯合大掃蕩，依違反廢棄物清理法移送偵辦，行為人已收押。9月11日市府再分別依廢清法、土石採取法、區計法，共加重裁罰1130萬，本案累計裁罰1430萬元。

關於柯志恩今日召開記者會，指出民眾屢次向市府陳情卻未獲回應，經發局澄清，「檢舉沒有獲得處理是與事實不符」，今年度經警察局通報或1999市民檢舉美濃盜採案件，計查6處遭盜採土石農地，市府皆審慎受理，也都向民眾回報詳細處理情形，均嚴格依土石採取法重罰，未於期限內完成回填整復者，即主動函送地檢署偵辦。

▲▼前議員特助石麗君陪同柯志恩會勘，過程中還屢屢發言表達意見。（圖／記者許宥孺翻攝）



市府強調，會嚴辦嚴查盜採濫倒砂石的共犯集團，日前與柯志恩一同至美濃盜採砂石案現場的前議員特助石麗君，為已列管的提供濫採坑洞地主，涉及違反廢棄物清理法已開罰300萬元。

此外，市府對於石麗君涉及的新型態砂石盜採犯罪，近期購地於短期內就不尋常發生盜採濫倒案，先前已經蒐集掌握相關資料，並已將相關違法事證一併移送橋頭地檢署後續偵辦。