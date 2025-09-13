柯志恩提告！美濃大峽谷地主竟變「自家特助」　轟綠營沒邏輯

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

國民黨立委柯志恩揭露「美濃大峽谷」砂石盜採案，不過卻被民進黨揪出，出席會勘的市議員助理石麗君是遭盜採土地的其中一名地主，而今（13）日民進黨發布圖卡暗指石麗君是柯志恩「自家助理」，讓柯志恩極為不滿，委請市議員邱于軒、許采蓁至高雄地檢署正式按鈴提告。

▲柯志恩委託邱于軒（中）、許采蓁（右）、張永杰（左）到高雄地檢署提告 。（圖／記者吳世龍攝）



今日民進黨中央黨部臉書上傳一張圖卡，狂酸國民黨不分區立委兼智庫執行長柯志恩無情爆破自家人，柯志恩直衝美濃第一線會勘，沒想到一起會勘的議員特助石麗君，竟然就是涉嫌盜採砂石、回填廢棄物的地主，直接大翻車。

▲民進黨中央黨部發圖卡指石麗君助理是柯志恩自家特助，柯志恩火大提告。（圖／記者許宥孺翻攝）



柯志恩痛批，民進黨造謠一條龍，從中央到地方議員大開失智列車，拿擔任無黨籍議員助理的涉案地主攻擊柯志恩，說她「自盜自演」，難道美濃這麼多的天坑都是柯志恩挖的？陳其邁市長還配合演出震怒、檢調跟著演出羈押，難道大家都是配合好的？民進黨編的劇本毫無邏輯。

柯志恩不滿被潑髒水，控訴民進黨意圖混淆視聽，妨害她的個人名譽，今日下午委託國民黨高雄市黨部發言人張永杰為代表，在國民黨高雄市議員邱于軒、許采蓁陪同下，至高雄地檢署提告民進黨誹謗罪。

▲邱于軒認為圖卡寫的「自家特助」有影射含義。（圖／記者吳世龍攝）



邱于軒表示，今天由民主進步黨黨部所製作出來的臉書圖卡，公開指責柯志恩美濃天坑爆破自家特助，只要有任何國文造詣的人，就知道自家特助就是在影射，甚至直指這是柯志恩的特助，但石麗君小姐明明是無黨籍高雄市議員朱信強的特助，而且朱信強也透過節目的訪問，公開說跟柯志恩沒有關係。

邱于軒表示，今天我們來提告民主進步黨妨害名譽，主告的是柯志恩，她呼籲陳其邁市長，市政府不要再忙著拍片，快點追查一下，「邁瑩大峽谷」是誰做的。