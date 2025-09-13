抓包！美濃大峽谷地主是韓粉議員助理　他酸：陪柯志恩會勘盜採案？

▲「美濃大峽谷」地主遭揭露是韓粉議員助理石麗君，且曾陪同國民黨立委柯志恩會勘，遭綠營幕僚質疑，神跟鬼都是同一組人。（圖／翻攝自Facebook／周軒）



實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委柯志恩近日大動作披露高雄市美濃區有一處農地遭盜採砂石，甚至有回填廢土之情況，質疑高市府怠職，網友則戲稱農地巨大深坑如「美濃大峽谷」，然而，綠營幕僚周軒指出，此處地主是當地韓粉議員的助理石麗君，讓他更不解的是，地主還陪柯志恩現場會勘？神跟鬼都是同一組人。

周軒表示，想參選高雄市長的柯志恩，跟一堆粉專洗了好幾天的「美濃大峽谷」，終於迎來最高潮，可稱之為「美濃神鬼交鋒」，因為神跟鬼都是同一組人。

周軒指出，柯志恩帶了一團人跑去美濃現場會勘發布的影片，沒想到卻露了餡，因為影片中，站在旁邊的石麗君，來頭可不小，她是當地議員朱信強的特助。

周軒說，也許有人會覺得會勘有議員助理去很正常，但昨天下午高雄市議員鄭孟洳、市議員擬參選人張以理開記者會直接揭露，美濃當地居民爆料，石麗君就是被盜採的土地地主。

關於整起事件發展，周軒說明，去年6月石麗君買下美濃區成功段470、470-1地號土地，9月市府經發局就接獲通報，現場已出現6公尺大坑，立刻啟動調查。

周軒進一步點出，去年11月，高市府裁罰100萬並要求回復原狀，今年1至3月，坑洞卻持續擴大，市府再度開罰，而今年9月，坑洞被回填成一座「垃圾山」，充滿磚塊、鐵條等廢棄物。

▲「美濃大峽谷」盜採砂石時間軸。（圖／翻攝自Facebook／周軒）

周軒開酸，地主石麗君還陪同柯志恩到現場會勘盜採案？結果當事人石麗君的老闆朱信強議員馬上發聲明表示，「近日發生美濃農地遭盜挖事件，本人服務處助理石麗君涉及其中，身為市議員，本人深感遺憾，此事件已造成社會觀感不佳，對此本人鄭重向社會大眾致歉」。

該聲明還強調，在第一時間即已解除石麗君助理職務，展現嚴正態度，未來將全力配合主管機關調查，要求嚴查不法行為，避免類似情事再次發生，議員本人一向重視農地保護與環境永續，對於此次管理不周，願虛心檢討，並持續督促相關單位加強查緝，守護美濃農地。

周軒透露，這位朱信強議員雖然說是無黨的，但當年其實也是大挺韓國瑜，現在柯志恩要選市長了，怎麼這麼剛好又出現在這件事裡，大家雖然都很好奇，但周軒認為，柯志恩身為國民黨智庫執行長，還沒為財劃法修法問題道歉，又鬧出了這則「美濃神鬼交鋒」的笑話，是不是先該檢討一下？