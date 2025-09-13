　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不忍了！駁斥遭綠指「與砂石業同夥」　柯志恩怒提告民進黨誹謗罪

▲▼ 柯志恩駁斥民進黨指她與砂石業者同夥 。（圖／國民黨立委柯志恩辦公室提供）

▲柯志恩駁斥民進黨指她與砂石業者同夥 。（圖／國民黨立委柯志恩辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨官方臉書粉專日前發布貼文圖卡，指稱立委柯志恩和疑似盜採砂石地主同框，爆破自家特助，柯志恩今（13日）痛批，民進黨中央連高雄地方議員黨籍都搞不清楚，胡亂指控高雄市無黨籍議員朱信強助理為柯志恩自家助理，意圖混淆視聽，妨害柯志恩個人名譽，下午已委託國民黨高雄市黨部發言人張永杰代表，至高雄地檢署提告民主進步黨誹謗罪。

柯志恩於記者會中強調，她關心美濃大峽谷案的起源，來自一封陳情訊息，陳情人表示，他在四月、六月，分別向高雄市1999與高雄地檢署檢舉，美濃新吉洋段農地，遭挖20米深天坑，擔心路基掏空，影響往來用路人安全，多次檢舉都沒有獲得處理，因此在七月中向柯志恩陳情。

柯志恩提到，8月她委託高雄市國民黨議員林義迪辦理會勘，邀集高雄市經發局、環保局、警察局等單位到場，當天朱信強議員的石姓助理，也在會勘簽到簿上簽名，柯志恩質疑，如果按照民進黨議員指控，該名石姓助理持有土地在113年9月開始，就有盜採砂石回填廢土行為，被經發局確認違法開罰，為何林義迪議員辦理會勘時，沒有一個市府單位知道該名助理身分，對她嚴加法辦，還讓該名石姓助理進入案場會勘。

柯志恩痛批，民進黨造謠一條龍，從中央到地方議員大開失智列車，拿擔任無黨籍議員助理的涉案地主攻擊柯志恩，說她「自盜自演」，難道美濃這麼多的天坑都是柯志恩挖的？陳其邁市長還配合演出震怒、檢調跟著演出羈押，難道大家都是配合好的？民進黨編的劇本毫無邏輯。

柯志恩表示，她每次到美濃，都有當地里長、里民帶她發現一個又一個「大峽谷」天坑，她接獲民眾陳情反應問題，希望高雄市府與執法機關重視，協助民眾解決問題，卻被民進黨和綠媒抹黑，說她和盜採地主站在一起，說她被砂石利益團體當棋子，各種沒有根據的捏造影射，只是為了阻止她揭弊，掩蓋執政黨無能形象。

柯志恩說，她就是不認識所謂在地盤根錯節的砂石利益集團，才能無所畏懼的勇敢發聲，她支持陳其邁嚴查嚴辦不法業者，也呼籲檢調找報導砂石內幕的綠媒記者釐清案情，說她不熟在地的人，眼見美濃土地被挖成一個個大峽谷，竟然沒有像她一樣勇於揭弊，而是一個個沉默不語，難道所謂的在地，就是要「裝惦惦」，這也難怪最在地、長期執政的民進黨，對於美濃土地遭破壞，總是視而不見了。
 

