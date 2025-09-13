快訊／民進黨指美濃大峽谷地主是「自家助理」　柯志恩火大提告

記者許宥孺／高雄報導

國民黨立委柯志恩近日披露高雄美濃農地遭盜採砂石，不過卻遭綠營反揭，遭盜採土地的其中一名地主，竟是市議員朱信強的特助，甚至陪同柯志恩一起會勘，直酸「自導自演的荒謬鬧劇」。柯志恩今（13）日一一強硬反擊，並要對民進黨造謠石麗君是自家助理一事提告妨害名譽。

▲國民黨立委柯志恩今與高雄市議員黃香菽、許采蓁召開記者會。（圖／記者許宥孺攝）



柯志恩表示，該名民眾在今年4月就透過1999市府專線不斷地陳情，指出美濃附近有砂石車不斷的進出擾民，而且有砂土被盜；今年6月，他也具狀地檢署陳情，不過在市府和地檢署方面都未獲得積極回應，因此民眾在今年7月多轉向國民黨請求協助。她接獲陳情就馬上請助理處理，由林義迪議員發函給高雄市政府，在8月8日辦理會勘。

▲▼柯志恩出示會勘簽名表，表示市府單位知情石麗君特助有參與。（圖／記者許宥孺攝）



柯志恩也出示當時參與會刊單位的簽名表，裡面有經發局、地政局、工務局，而朱信強議員的特助石麗君也簽字表示對這個案子有興趣。柯志恩質疑，經發局在今年3、6、9月就對此案作出裁罰，8月8日特助出現在會勘的時候，這些市府相關單位都有出席，對於已經被罰款的石小姐，市府卻完全不認識她，沒有做出任何反應動作，也讓她跟著我們一起會勘。

柯志恩爆氣反嗆：「如果相關市府的單位都已經做出裁處，市府這些人看到她都沒有感覺，請問我柯志恩怎麼會比你市府更清楚，所以今天你硬是要連結這位助理跟我的關係，非常離譜。」

▲民進黨中央黨部指石麗君助理是柯志恩自家特助，柯志恩火大提告。（圖／記者許宥孺翻攝）



柯志恩也指出，今日民進黨的臉書上傳一張圖檔，不曉得這個小編到底有沒有看清楚，明明石麗君小姐衣服上寫的是朱信強議員的特助，但小編卻寫是柯志恩「自家特助」。她要呼叫一下民進黨中央的小編，朱信強議員是國民黨的議員嗎？都沒有任何人告訴中央這位小編，石小姐是我的特助？還是國民黨的特助？

柯志恩表示，朱信強議員是一位優秀的無黨籍議員，他對國民黨相當的友善，但是很可惜，他在2022年市長選舉是站在陳其邁這邊，大家都知道他是陳其邁的支持者，如果石小姐站在我旁邊，我就必須要知道背景的話，那石小姐站在林岱樺的旁邊，林岱樺委員也要知道她的背景嗎？

柯志恩表示，針對民進黨指出石小姐是她「自家特助」一事，罪證確鑿，她將強硬提告，稍晚將立即到高雄地檢署按鈴提告。