英國祭百項新制裁！鎖定俄油輪「影子艦隊」　中國企業入列

▲ 古柏出訪基輔，與澤倫斯基會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國政府宣布對俄羅斯祭出100項新制裁措施，鎖定莫斯科的石油收入與軍事供應鏈，其中包括中國深圳企業在內的多家亞洲公司。此舉正值英國新任外交大臣古柏（Yvette Cooper）首度出訪基輔，與烏克蘭官員會談之際。

綜合《衛報》等外媒，這波制裁針對70艘俄羅斯「影子艦隊」油輪、30個實體及個人，被控為俄國戰爭機器提供電子零件、化學品和爆裂物等關鍵物資，用於製造飛彈和武器系統。制裁名單涵蓋位於中國、泰國、印度及土耳其等國的企業，其中中國深圳市藍帽國際貿易有限公司及其俄籍共同持有人馬利茨卡亞（Elena Malitckaia）、馬利茨基（Alexey Malitskiy）也在制裁範圍內。

據英國外交部數據，俄羅斯對烏克蘭的攻擊力道持續攀升，今年7月單月就動用6500架無人機與飛彈，達到一年前的10倍，近日更創下單日逾800架的歷史新高，命中基輔的烏克蘭內閣大樓，並損壞英國文化協會與歐盟代表處建築。

此外，俄軍無人機本周大規模侵犯北約成員國波蘭領空，至少19架無人機越界飛行。波蘭當局強調這絕非意外，而是俄方刻意挑釁的行為；英國外交部則譴責此舉是對北約空域「史無前例的侵犯」，嚴重威脅區域安全穩定。

上周新上任的英國外交大臣古柏訪問基輔期間表示，「當普丁持續野蠻入侵烏克蘭，英國絕不會袖手旁觀」，強調普丁魯莽派遣無人機進入北約領空，完全無視國家主權，並稱北約與烏克蘭安全對英國安全至關重要。

這是古柏自內政大臣轉任外交大臣後首次出訪，此行與烏克蘭總統澤倫斯基、總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）及外長西比哈（Andrii Sybiha）進行雙邊會談，並會晤同樣訪問基輔的波蘭外長西科爾斯基（Radosław Sikorski）。