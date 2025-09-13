AIT稱二戰文件未決定台政治地位　蕭旭岑轟：把台灣的安全推向險境

▲蕭旭岑。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

中國大陸日前以「開羅宣言」等二戰文件，聲稱日本已將台灣主權歸還中國；美國在台協會（AIT）則說，「北京的敘事是錯誤的」，「開羅宣言」等文件並未決定台灣的最終政治地位。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑痛批，中華民國憲法規定，台灣主權屬於中華民國。AIT的新論述違反了美國長年的政策，包括六項保證中「未改變對台灣主權的立場」，變成「台灣未定論」，完全不符合中華民國的利益，還把台灣的安全推向險境。

蕭旭岑質疑，民主黨時代任命的AIT官員，還在延續拜登政府的老調，操弄聯合國第2758號決議，並在「台灣未定論」打擦邊球，他要請問AIT處長谷立言。有沒有問過美國總統川普的意見？AIT輕率發言讓兩岸更緊張，是川普要的嗎？

蕭旭岑指出，1982年的「六項保證」是美國對台灣關係的指引規範，其中「未改變對台灣主權的立場」，四十幾年來都沒有改變，AIT如果公然向「台灣未定論」滑動，是違反美國的「六項保證」，更是衝擊已經脆弱危殆的兩岸關係，這還算是台灣的好朋友嗎？

蕭旭岑表示，以國際法的角度，《開羅宣言》、《波茨坦公告》與日本降伏文書都是具有約束力的法律文件。《開羅宣言》要求日本將竊佔中國的東北四省、台灣、澎湖群島歸還中華民國，是當時盟國明確支持的唯一國際文件，過去英美等國家並未否定其存在，或是主張其無法律效力。

蕭旭岑表示，在台灣的台獨勢力一直以「舊金山合約」為依據，宣揚所謂「台灣未定論」，試圖拆解中華民國憲法規定的「台灣與大陸同屬一個中國」規定。但這完全無法推翻「日本將台灣、澎湖歸還中華民國」的歷史事實，更不符合台灣人利益。

蕭旭岑痛批，AIT官員還在操作拜登時期操弄台灣地位的手法，完全不顧台灣民眾的利益與安危，這真的是川普政府的新政策嗎？對照美國從關稅戰到強迫台積電搬走等作為，更讓台灣人懷疑，美國到底有沒有把台灣當真正的朋友？

