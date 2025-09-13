韓客來台上半年突破53萬人次　觀光署前進釜山大邱搶客

▲觀光署攜手地方政府和觀光、航空業者前進韓國釜山、大邱向韓國客招手。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

韓國客來台今年上半年突破53萬人次，成為最愛來台灣國際客第3名，觀光署為持續催客，9月再度攜手地方政府和觀光、航空業者前進韓國釜山、大邱搶客，以「復古潮味，台灣」為主題，用「台灣感性」魅力席捲韓國，要力拼今年韓國客來台創新高。

根據統計，今(114)年1至6月韓國來台旅客已突破53萬人次，為來台國際旅客第三大市場。由於釜山金海機場及大邱機場113年度年載客量合計高達近2000萬人次，為韓國南部地區吞吐量最大的兩個機場，觀光署為持續拓展韓國南部市場，攜手業者前進釜山、大邱舉辦推廣會。

觀光署表示，瞄準韓國南部民眾強勁的消費潛力，觀光署繼4月於首爾舉辦推廣會後，9月再度攜手包含地方政府、風景區管理處、旅行社、飯店及國籍航空公司等19個單位、33位台灣代表團前進釜山與大邱兩大南部城市，以「復古潮味，台灣」為主題，邀請韓國客探索台灣旅遊的無限魅力。

觀光署指出，近年「台灣感性」在韓國社群平台掀起的超夯熱度，成為吸引韓國旅客的關鍵字，觀光署今(13日)在大邱LATELY92、明天(14日)前進釜山Space oneZ兩間知名大型咖啡廳，舉辦台灣觀光Roadshow。

活動以「復古潮味，台灣」為主題，呼應「台灣感性」風潮，現場以懷舊遊戲像素風格設計多處趣味拍照打卡區，並結合帶有台灣特色的幸運籤詩扭蛋、重現街頭畫師風情的漫畫似顏繪，以及充滿台灣老相館懷舊感的復古照相館等互動體驗，重現台灣的懷舊魅力。

▲觀光署前進韓國釜山、大邱向韓國客推廣台灣觀光。（圖／觀光署提供）

活動中也端出芒果冰、三明治、牛軋餅、珍珠奶茶等台灣道地美食，搭配「虎劇團x Pago鼓隊」合作舞台Shake It Like Boba表演，打造一場珍珠奶茶派對。

觀光署表示，希望透過本次活動結合業者的力量，強化台灣在韓國市場的旅遊形象與吸引力，力推台灣跨縣市、跨山海的旅遊路線，並搭配「台灣感性」話題在韓國的持續發酵，吸引韓國旅客能一來再來台灣，深度走訪台灣各地的美景，力拚今年韓國訪台人次再創新高。