柚見幸福！「2025斗六文旦節」熱鬧登場　柚農評鑑得獎名單出爐

▲「柚見幸福！2025年斗六文旦節」9月13、14日在膨鼠森林公園熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

迎接中秋佳節，「柚見幸福！2025年斗六文旦節」9月13、14日在膨鼠森林公園熱鬧登場。現場匯集多位柚農設攤展售優質文旦，消費者能夠直接購買到最新鮮、最在地的農產品。凡購買金額達400元以上，還可獲得限量精美購物袋一只。斗六市公所邀請民眾用在地新鮮的伴手禮為佳節增添濃濃柚香。

斗六市長林聖爵指出，今年的「114年大斗六地區文旦品質評鑑」已於9月9日揭曉，由專業評審嚴謹評比，選出一批品質優良的「斗六文旦」。其中，特等獎由林震源獲得；頭等獎為鄭賢德、高振祥、張坤忠；優等獎得主包括張冠能、黃聰敏、黃金標、劉人維、林達聰。

▲「114年大斗六地區文旦品質評鑑」頒獎。（圖／記者游瓊華翻攝）



優質獎則有葉家誠、林伯志、張秋、黃順璋、李威樹、林松錦、張清河、廖麗霞、田詠仁、陳秋期、黃永輝、張冠倫、許晋魁、黃士豪、鄭秉政、周富密、張雅惠等人。市公所特別公開頒獎，肯定得獎柚農的辛勤耕耘與專業成果。

活動為期兩天，值得一提的是，受天宮媽祖也駐駕現場，安排「鑽轎祈福」活動，為在場鄉親帶來滿滿祝福。活動不僅有柚香滿園，更有精彩舞台表演、親子大地遊戲、手作體驗、趣味闖關，以及獎項豐富的摸彩活動。家長帶著孩子前來，不僅能買到中秋必備的文旦，更能共享親子歡樂時光，打造屬於斗六的柚香嘉年華。

▲活動不僅有柚香滿園，更有精彩舞台表演、親子大地遊戲、手作體驗、趣味闖關。（圖／記者游瓊華翻攝）