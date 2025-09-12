　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

媲美不二坊！新霸主「蛋黃酥不甜膩、外皮酥」　1顆不到50元

▲一酥難求！彰化不二坊蛋黃酥漲價了，8/8起一顆40→45元。（圖／記者游瓊華攝）

▲蛋黃酥。（示意圖／記者游瓊華攝）

網搜小組／劉維榛報導

今年要等到10月才過中秋節，但許多人已經迫不及待開始享用蛋黃酥了！小潘蛋糕坊、彰化不二坊紛紛宣布連休，而一名網友驚呼，最近在彰化吃到「雄二家」蛋黃酥，整顆不甜膩且外皮酥脆，簡直媲美不二坊，而且單顆50元有找。文章曝光後，網友也口水直流回應，「看起來蛋黃好濕潤，好讚哦！」

一名網友在Threads表示，同樣在彰化有一家雄二家蛋黃酥店，味道完全可媲美不二坊，讓原PO給予高度評價，「不甜膩、外皮酥、蛋黃不乾，這就是我要的蛋黃酥」，最重要的是，一顆50元有找，在蛋黃酥界可說是相對親民的價格。

文章引發網友討論，「這蛋黃很可以」、「看起來蛋黃好濕潤，好讚哦」、「上官網看已經不能訂了」、「雄二好好吃」、「覺得彰化窯幸福也不錯」。

許多人回購的小潘蛋糕坊，店家公告中秋節前夕連休（時間為9月11日起至10月2日，中正與和平兩間門市，皆不對外販售，直到10月3日才會恢復營業；另外，不二坊也指出，9月14日至10月2日門市暫停販售10月3日至10月6日恢復門市販售。

一名甜點精算師去（2024）年在IG熱心分享「80家蛋黃酥大評比」，歷經3個月評測，讓她快胖了10公斤，前三名分別是「艸式（回購率99.5%）」、「不二糕餅（回購率99.1%）」、「聯翔餅店（回購率99%）」。

關於前三名為何給艸式、不二糕餅和聯翔餅店？甜點精算師表示，第一名「艸式甜點」在完美傳統的蛋黃酥裡，加了一些焦糖底的小巧思，表皮跟底都好酥脆好完美」；「不二糕餅」的酥皮、甜度跟質地都完美的紅豆泥，還有烤出完美香氣的蛋黃，讓她一想到就流口水；至於第三名「聯翔餅店」則是「CP值跟美味度，無可挑剔，淚推」。

▼全台80家蛋黃酥超狂評比。（圖／甜點精算師授權引用）

▲▼ 。（圖／甜點精算師授權引用）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

蛋黃酥中秋節雄二家不二坊小潘潘艸式

