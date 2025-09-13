　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指115年度總預算有4大爭議　許宇甄：不解決立院就退回重編

▲行政院長卓榮泰宣布新任閣成員。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院院會日前通過115年度中央政府總預算案。國民黨立委許宇甄直指，總預算案存在四大爭議，分別是，第一，中央苛扣統籌分配款；第二，未依法編列軍人加薪及警消海巡退撫金；第三，補助地方經費大幅刪減2146億元；第四，侵吞地方政府一般性補助款。許宇甄強調，今天卓榮泰既然邀集地方首長就《財劃法》修正進行討論，上述總預算編列的爭議也必須一併納入，否則明年度的總預算在立法院勢必無法通過，僅能退回重編。

許宇甄進一步舉例，114年度中央補助地方經費編列2454億元，一般性補助款編列2501億元，合計共4955億元；但到了115年度，中央補助地方經費僅剩308億元，一般性補助款雖維持在2501億元，但總數僅2809億元，足足比前一年少了2146億元。這等同是中央政府單方面掐住地方政府的經費命脈，不僅壓縮地方施政空間，也讓基層民眾的需求無法獲得即時回應。這種做法無異於拿人民福祉當人質，迫使地方屈服於中央的政治操控，是惡劣至極的財政霸凌。

許宇甄批評，更嚴重的是，賴政府不僅在數字上刪減，還透過修改《中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法》，將原本應由地方自主運用的一般性補助款收歸中央統籌。過去地方可以依照實際需求，靈活分配在教育補助、社會福利、基礎設施與其他必要支出，如今卻被納入中央計畫性補助的掌控之下。根據預算書所看到的，受控管金額高達1764億元，未來地方政府要使用這筆錢，必須先向中央申請，完全失去自主性，賴清德、卓榮泰根本就是土匪強盜，侵吞地方政府的經費。

許宇甄痛斥，賴政府這種做法形同「前瞻計畫翻版」。當年前瞻經費分配，綠營執政縣市不僅拿錢容易，還拿得特別多，藍營執政縣市則遭嚴格刁難，資源分配明顯傾向民進黨利益。如今賴政府再度複製這種模式，把一般性補助款變成「論顏色的補助」，只給綠營，不顧藍營，甚至無視人民最基本的生活需求。這不僅是財政資源的錯置，更是赤裸裸的政治算計。

許宇甄痛批，中央政府應該扮演公平分配資源、協助地方建設的角色，而不是化身為經費搶奪者，拿地方補助款作為政治攻防籌碼。當經費被綁上顏色，基層建設就會因政治算計而停滯，弱勢群體的社會福利也會因經費被刪減而受害。這種將民生綁架於政黨利益的行為，等同於犧牲人民權益，換取政權穩固，根本是國家治理最大悲哀。

許宇甄嚴厲批評，中央未依法編列軍人加薪與警消海巡退撫金，更凸顯賴政府對基層官兵與警消海巡的不尊重。這些群體是國家安全與公共安全的守護者，他們的薪資與退撫金本該依法保障，如今卻被賴政府刻意壓縮或延宕，這種違法失信於基層的做法，不僅破壞制度信賴，更是對基層奉獻的一種羞辱。賴政府選擇削減基層應得的待遇，形同「卸磨殺驢」，這將嚴重打擊部隊與基層單位士氣，動搖國防戰力與治安穩定，讓年輕世代對投身軍警消海巡更加卻步。

許宇甄強調，財政分配並不是單純的數字遊戲，而是攸關國家治理的制度安排。當中央壓縮地方、排擠在野縣市、打壓基層，實際受害的是廣大人民。卓榮泰院長應正視這四大爭議，提出具體改善方案，而不是空談《財劃法》修正。如果中央一再無視地方聲音，僅憑黨派利益決定經費去向，那麼115年度中央總預算就失去了正當性，立法院唯一的選擇，就是退回重編，重新把公平與正義放回預算分配的核心。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

興達電廠爆炸點國安危機！　許宇甄：戳破民進黨不缺電神話

興達電廠爆炸點國安危機！　許宇甄：戳破民進黨不缺電神話

興達電廠爆炸，全國進入10天供電警戒期，興達電廠因氣爆導致備轉容量率一度跌至僅3％，逼近限電風險。對此，國民黨立委許宇甄轟，台電雖急忙宣稱「不影響供電」，卻馬上動員退役機組、重啟核二、核三燃油備援機，還高價向企業收購電力，前後矛盾的調度徹底戳破民進黨長年吹噓的「不缺電」神話，赤裸裸顯示台灣能源結構的極端脆弱，錯誤能源政策不改，台灣缺電問題就無解。

台中市府送「暫定版」總預算短差183億　議員：灰犀牛來了

台中市府送「暫定版」總預算短差183億　議員：灰犀牛來了

民進黨下鄉開講　藍委批：淪自嗨大會凸顯賴清德鴨霸形象

民進黨下鄉開講　藍委批：淪自嗨大會凸顯賴清德鴨霸形象

水電費預算暴增逾11億遭疑浮編　國防部：調漲電價未納今年預算

水電費預算暴增逾11億遭疑浮編　國防部：調漲電價未納今年預算

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

全民普發惹議！他號召不領…41人參加

