生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全民普發惹議！他上臉書號召「不領一萬補助台電」…41人參加

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲有民眾在臉書上發起活動，號召拒領普發1萬元，用來補助台電。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

立法院29日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正案」，除了修改預算上限以外，還確立了普發現金的法源依據。消息受到討論以後，網路上立即有網友成立「全民普發一萬我不領」的活動，至今已有41人參加。

立法院29日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，原先匡列5,450億元的預算，不過行政院8月提出修正草案，將經費調高至5,900億元，新增的部分包含產業支持200億元、強化電力系統200億元，以及照顧弱勢40億元、普發現金作業費10億元等預算。

▼有民眾發起拒領普發現金的活動。（圖／翻攝臉書）

▲▼有民眾發起拒領普發現金的活動。（圖／翻攝臉書）

不過，27日協商的過程中，國民黨立院黨團首席副書記長羅智強認為，台電已有編列「強化電網韌性建設計畫」的相關預算，不應再編列強化電力系統的200億元，最終經過協商後，刪除了這筆預算。

而特別預算公布以後，1個月內要開始執行發放現金的作業，並且要在7個月內發放完畢。行政院必須在特別條例生效後，1個月內依照所編列的特別預算案，送立法院審議。

值得一提的是，條例通過以後，旋即有網友在臉書上發起「全民普發一萬我不領，把一萬給國家補助台電」的活動。截至31日凌晨1點12分，共計有607人回覆該活動，其中又有41人確定參加。

 
