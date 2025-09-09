　
政治

台中市府送「暫定版」總預算短差183億　議員：灰犀牛來了

▲盧秀燕,蔣萬安。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕（右）。（圖／記者游瓊華攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨、民眾黨去年在國會聯手強勢通過「財政收支劃分法」修法，喊話要保障地方財源，相關財源增加超過4千億，但修法公式出包，除連江縣錢越修越少，還有10縣市拿得比預期少，讓縣市首長急得跳腳。台中市議員黃守達今（9日）表示，今天市政會議，台中市政府拍板送出史無前例的「暫定版」總預算，去年許多議員就提醒盧秀燕貿然修財劃法會有衝擊，如今灰犀牛要來了，請盧市長不要推卸責任，拿出具體解方，並負起政治責任。

藍白修訂《財劃法》時，分配公式將分母寫錯，導致連江分配款不增反減。除連江外，現在又發現有10縣市同樣拿得較預期少，光雲林就少27億，雲林縣長張麗善就氣得痛罵中央泯滅良心，「難道要讓地方政府斷炊嗎？」。但此事起因於藍白修法時把「普通統籌分配稅款」的90.5%分給本島19縣市，還特別註記「不含離島」，但分母又寫成全國22縣市，導致出現數字落差。對此，藍營反嗆中央修法時為何未提醒，想卸責在野黨？

而台中市主計處今日才在市政會議通過明年總預算，時序相較往年晚許多，其中歲入1790億7016萬餘元，歲出為1974億1500萬餘元，歲入歲出短差183億4千餘萬元。台中市長盧秀燕說，因中央還有不少預算未核定，今只是通過「暫定版」預算案。

黃守達坦言，亂修財劃法的惡果，開始了。今天市政會議，台中市政府拍板送出史無前例的「暫定版」總預算。預算書送進議會已因財劃法問題「大遲到」；如今，市政府編預算又只能編出「暫定版」，讓人哭笑不得。定期會即將開始，現在面對暫定版的預算，議員要如何進行監督，對預算要如何實質把關？

黃守達指出，去年許多議員就提醒過盧市長，在沒有完善配套與溝通的前提下，貿然修財劃法將對台中市政府的預算與經費造成激烈的動盪。但盧市長完全視提醒為無物，繼續放任不負責任的立委，進行不負責任的修法。如今，灰犀牛要來了。最終承擔惡果的還是市民。

黃守達呼籲，請盧市長不要推諉責任，當初全力支持的就是你。請拿出具體解方，並負起政治責任，不要讓台中市的財政與發展陷入無止盡的惡性循環。

09/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

財劃法國民黨台中市政府預算問題總預算盧秀燕

