政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨下鄉開講　藍委批：淪自嗨大會凸顯賴清德鴨霸形象

▲▼總統賴清德出席第21屆國際東洋醫學學術大會。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大罷免藍委失利後，總統賴清德啟動四大調整，民進黨也安排他和秘書長徐國勇啟動22縣市巡迴座談。國民黨立委許宇甄表示，賴清德下鄉座談，本應是與人民面對面，但卻只邀請現任民進黨籍民代參加，顯見這場活動從設計之初，就不是要廣納民意，而是要營造出「下鄉溝通」的假象。這樣的座談，與其說是交流，不如說是訓話，不如說是說教，即便舉辦一百場，也不會增加任何民主的厚度，反而會更凸顯賴清德偏聽、鴨霸的形象。

許宇甄指出，台灣正面高關稅衝擊出口、低薪資與高物價壓縮民眾生活、青年失業率持續攀升等面臨嚴峻挑戰。這些問題，不是單靠民進黨下鄉開閉門會議、自我安慰就能解決，而是需要廣納各方智慧，一同尋找良善對策。朝野政黨、專業人士、地方首長、民代、勞工及農漁業的意見，才是國家政策最寶貴的養分。

許宇甄感嘆，賴清德卻選擇逃避憲法賦予他的權力，拒不召開國是會議，寧可在同溫層中尋找溫暖，把基層座談變成一場內部集會，坐在台上繼續扮演「我就是老大」的角色，下鄉座談已淪為「黨內自嗨」。這樣的格局，不僅無法回應人民期待，更顯示他缺乏做為國家領袖應有的胸襟與承擔。

許宇甄提醒，成熟的民主，就是要容忍不同的聲音，得以保持各自異議的空間。唯有在爭辯中找出問題核心，政府才可能制定出真正有效的政策。賴清德若真誠希望推動改革，就必須願意直接面對批評，廣納諫言，而不是辦幾場自嗨座談會交代了事。人民需要的，是能帶領國家走出困境的領導者，而不是一個只會自我安慰、排斥異議的統治者。

許宇甄強調，總統的領導格局，決定國家高度，若賴清德只想聽見被過濾後的掌聲，那麼他的施政將會離社會現實愈來愈遠。賴清德不該只想聽好聽的聲音，不該只想在內部取暖，而是要放下身段，開大門、走大路，面對最真實、最直接的民意。倘若賴清德依舊選擇活在同溫層，那麼下鄉開講注定只是幾場政治表演，無助於改善現狀，更難以扭轉內外交迫的局面。

