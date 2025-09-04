水電費預算暴增逾11億遭疑浮編　國防部：調漲電價未納今年預算

▲國防部4日回應許宇甄質疑浮編水電費預算。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委許宇甄今（4日）指115年度中央政府總預算水電費編列比今年度增加12億9171萬，並點名國防部更是誇張地暴增24.7%，金額高達11億635萬元，質疑存在浮編與預算濫用的可能。對此，國防部表示，由於114年度總預算核定日在調漲電價前，因此增加的電費必須以115年度預算編列支應，另就實際用電量分析，國軍113年總用電度數約10億7千萬餘度，114年截至7月止，約5億9千萬餘度，較去年同期並沒有明顯增長。

許宇甄4日指出，賴政府115年度預算案整體水電費編列高達111億3664萬8千元，比114年度預算案98億4493萬6千元足足增加13.1%，暴增12億9,171萬元，但令她不解的是，今年電價並未調漲，為何政府機關的水電費預算卻會飆升？許宇甄也說，總統賴清德才說節能減碳「公部門要以身作則」，但總統府、文化部、海委會、教育部、國防部都增加預算編列，其中國防部更是誇張地暴增24.7%，金額高達11億635萬元，質疑存在浮編與預算濫用的可能。

國防部下午回應，由於114年度總預算，須於113年3月31日前核定，故台電公司113年4月及10月調漲電價後，所增加的電費，未及納入114年國防預算，必須以115年度預算編列支應。

國防部進一步說明，另就實際用電量分析，國軍113年總用電度數約10億7千萬餘度，114年截至7月止，約5億9千萬餘度，較去年同期並沒有明顯增長，無「浪費及浮編預算」等情。

國防部強調，在不影響戰備前提下，國軍秉「當用則用、當省則省」原則，已配合台電檢討「用電契約容量」、「用電功率因數」，並推動建置「能源管理系統」等作法，期強化節能、撙節預算。