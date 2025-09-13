　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美韓貿易談判再陷僵局！韓急派部長赴美協商　美商務部長威逼簽字

▲▼南韓產業通商資源部長金正官出訪華府，會晤美國商務部長盧特尼克。（圖／VCG）

▲南韓產業通商資源部長金正官先前曾出訪華府，會晤美國商務部長盧特尼克。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓產業通商資源部長金正官於美東時間12日，在美國紐約會晤美國商務部長盧特尼克，針對7月達成的美韓關稅協議後續談判進行協商。由於雙方在對美投資結構等細節陷入僵局，此次會晤被視為能否突破談判瓶頸的關鍵。就在會晤前，盧特尼克才透過媒體施壓，警告若南韓未簽署書面協議，關稅稅率恐恢復至25%。

根據《韓聯社》，金正官此行是為打破韓美關稅談判的僵局。他10日從仁川國際機場啟程赴美，並選擇在紐約與盧特尼克進行閉門會談。多名外交消息人士透露，雙方延續了7月底協議的後續協商，討論焦點包括南韓承諾的3500億美元對美投資細節。不過，會談結束後並未立即發表任何具體結果，顯示分歧依舊存在。

回顧7月30日，美韓雙方達成初步協議，美方將南韓的對等關稅稅率從25%調降至15%，而南韓則承諾推動大規模對美投資。隨後在8月南韓總統李在明與美國總統川普的會談中，雙方雖確認協議大方向，但涉及投資結構與資金運作模式的細節遲遲無法敲定。

本月8日，南韓產業通商資源部、企劃財政部所組成的代表團與美國商務部、美國貿易代表署等展開工作層級協商，卻因資金調度方式與外匯市場影響問題陷入停滯。

據悉，盧特尼克11日接受美媒《CNBC》專訪時明言，南韓必須「接受簽署貿易協議、或是繳回25%的關稅」，態度強硬。他甚至舉美日協議內容為例，指出日本已簽署文件，並接受美方在投資回收上的主導權，要求南韓比照辦理。此舉引發南韓國內輿論高度關注，被視為美方公開向南韓施壓。

對此，南韓總統辦公室重申「國家利益優先」的立場。政策室長金容範在媒體座談會上直言，南韓並非擁有龐大外匯儲備或基軸貨幣國，投資結構安排需審慎處理，若草率承諾，恐對外匯市場造成衝擊。

李在明也在就任南韓總統百日記者會上表示，不會接受任何不合乎「合理與公正」的協商，顯示南韓將持續採取謹慎態度。

另外，針對近期美國喬治亞州現代汽車與LG新能源合資電池工廠遭到移民執法當局突襲、逮捕拘留約300名韓籍勞工，金正官已向美方表達嚴正關切，並要求改善簽證政策，以保障韓企在美投資不受阻礙。

►威逼韓國就範！美商務部長施壓開嗆「不會再通融」：乖乖付關稅吧

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Lulu結婚後首發文！　曝成家心聲
快訊／社區大樓墜落！　男8F墜地亡　
經過民宿偷鞋穿走！　老闆跟蹤逮人：竟是公務員
李千娜「美魔女媽媽」罕見露面！　神級遺傳…一開口連羅時豐都讚
小禎18歲女兒Emma超正！　網暴動喊：岳母好
直擊／人氣日星現身松機！突摘墨鏡「眼神漏電」　500人接駕尖
快訊／正式宣布！「最強高中生」陳將双加盟領航猿
放行「加味加熱菸」民團砲轟！國健署重申合法性：上市後嚴查

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尼泊爾前大法官就任「首位女總理」　總統宣布明年3月大選

石破茂擬9月底訪韓！任內最後一次　趕在下台前會李在明

渾身是血！泰13歲少年「遭母痛毆」逃家求救　竟因性侵8歲妹妹

美韓貿易談判再陷僵局！韓急派部長赴美協商　美商務部長威逼簽字

網紅分享「用束線帶綁行李」妙招！　地勤秒打臉：根本沒用

「看韓劇」遭公開處決！脫北者曝煉獄日常　金正恩執政後更苦了

長崎跨海大橋驚傳車禍！拖車擦撞「失控衝欄杆」　駕駛離奇墜海亡

快訊／俄羅斯堪察加半島外海7.4強震！　發布「海嘯威脅」

扯！烏克蘭戰機飛一半「飛彈掉出來」　炸毀警官高層父母家

空包彈爆頭慘死！韓海軍陸戰隊士兵「額頭噴血」　開槍過程離奇

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

尼泊爾前大法官就任「首位女總理」　總統宣布明年3月大選

石破茂擬9月底訪韓！任內最後一次　趕在下台前會李在明

渾身是血！泰13歲少年「遭母痛毆」逃家求救　竟因性侵8歲妹妹

美韓貿易談判再陷僵局！韓急派部長赴美協商　美商務部長威逼簽字

網紅分享「用束線帶綁行李」妙招！　地勤秒打臉：根本沒用

「看韓劇」遭公開處決！脫北者曝煉獄日常　金正恩執政後更苦了

長崎跨海大橋驚傳車禍！拖車擦撞「失控衝欄杆」　駕駛離奇墜海亡

快訊／俄羅斯堪察加半島外海7.4強震！　發布「海嘯威脅」

扯！烏克蘭戰機飛一半「飛彈掉出來」　炸毀警官高層父母家

空包彈爆頭慘死！韓海軍陸戰隊士兵「額頭噴血」　開槍過程離奇

讓中國企業違法採集TikTok數據？　陸商務部反駁：從沒要求

台灣港務公司榮獲2025亞太暨台灣永續行動獎　展現低碳港口成果

日本奧運名將吉川美香來台　為Panasonic台北城市路跑暖身

Tim Cook讚iPhone 17新色「殺手級」　談Air續航：最偉大創新

尼泊爾前大法官就任「首位女總理」　總統宣布明年3月大選

佐藤健拍《玻璃之心》進帳2億！片酬意外曝光…演天才苦練鋼琴6年

土庫商工謝秀珍老師獲杏壇芬芳獎　「心中有愛教學無礙」立典範

洗澡時「不能邊洗眼鏡」　真相長知識！驗光師：放車上也不行

透明治理典範　雲林監獄經驗分享助攻標竿學習

快訊／高雄男墜8樓慘死！社區保全急報案　家人在屋內沒發現

【特務上身？】媽媽被詐400萬 女兒復仇飛撲引擎蓋擋車手！

國際熱門新聞

刺殺柯克男大生落網！正義父親手逮人

英12歲少女火車上遭「兩度性侵」　嫌犯長相曝

即／柯克槍擊案22歲嫌犯落網　家屬認出照片報警

金正恩急了！北韓推動「公主接班」她獲重用

柯克身亡　「南方四賤客」模仿集下架

即／俄堪察加半島外海7.4強震！　發布海嘯威脅

頭顱當足球踢！美非法移民斬首主管

美媒：台灣難見川普　成關稅談判劣勢

美債殖利率攀升　道瓊收跌近300點

台男去日本詐騙1女460萬元　被日警當場逮捕

世紀「添丁魔咒」破了　美國家族將迎女嬰誕生

誰殺川普盟友？好學生「無黨派傾向」

烏女地鐵遭驚恐殘殺　川普再怒：快死刑！

川普密令潛入北韓失敗！金正恩事後大肅清

更多熱門

相關新聞

網紅分享「用束線帶綁行李」妙招！地勤秒打臉

網紅分享「用束線帶綁行李」妙招！地勤秒打臉

網路上經常有人分享搭機時的行李打包技巧，有一名育兒網紅博主就分享了如何用束線帶固定行李箱拉鍊，來增加安全性。該影片累積數十萬觀看次數，但卻也引來現役地勤人員的吐槽，認為這個做法根本毫無意義，甚至可能面臨更大的行李遺失風險。

拖車擦撞「失控衝欄杆」　駕駛離奇墜海亡

拖車擦撞「失控衝欄杆」　駕駛離奇墜海亡

空包彈爆頭！韓海軍陸戰隊「額頭噴血」慘死

空包彈爆頭！韓海軍陸戰隊「額頭噴血」慘死

機長大喊Get out！美聯航「貨艙起火」迫降關西

機長大喊Get out！美聯航「貨艙起火」迫降關西

即／柯克槍擊案22歲嫌犯落網　家屬認出照片報警

即／柯克槍擊案22歲嫌犯落網　家屬認出照片報警

關鍵字：

北美要聞日韓要聞川普關稅盧特尼克美國南韓金正官紐約

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

刺殺柯克男大生落網！正義父親手逮人

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

台灣臀后開啟「原味內衣褲」賣場　面交卸貨加價1500元

最會膨風的三大星座！

大樂透獨得3.15億　台中彩券行曝「5尊財神+招財小貓」助旺運勢

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面