空包彈爆頭慘死！韓海軍陸戰隊士兵「額頭噴血」　開槍過程離奇

▲南韓仁川廣域市甕津郡延坪島海岸，由海軍陸戰隊巡邏。（示意圖，與當事者無關／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍方近期接連發生槍枝事故，引發社會關注！今（13）日上午，駐守仁川廣域市甕津郡大青島的海軍陸戰隊一名20多歲兵長（輸送兵），疑似因槍枝擊發，頭部中彈受重傷，經急救後仍不治身亡。軍方指出，事故發生時，該名士兵正準備進入車輛駕駛座，究竟是誤擊還是自戕仍待調查。

根據韓媒《紐西斯通訊社》獨家報導，事故發生於13日上午7時42分，當時該名兵長完成海上搜索任務返隊，準備進入車輛駕駛座時，槍枝突然擊發，導致頭部嚴重受傷。軍方初步掌握情況顯示，疑似是在關閉車門時，放置於駕駛座旁的個人武器意外擊發，子彈（空包彈）直接擊中額頭。

該名士兵隨即陷入心肺停止狀態，儘管軍方立即實施心肺復甦術，並透過海警艦艇送醫，仍在上午9時1分宣告不治。報導指出，原本軍方打算透過直升機載送，但當時大青島氣象條件不佳、無法透過直升機載送，因此才決定出動海軍艦艇。

至於《韓聯社》則引述南韓海軍陸戰隊司令部表示，死者在現場就已因額頭嚴重出血陷入危急狀態，經急救與後送準備過程中仍未能恢復生命跡象，最終於上午9時1分被宣判死亡。

目前當局尚無法確認是否為槍枝誤擊或輕生。《韓聯社》則指出，目前仍在調查擊發出來的子彈究竟是空包彈、還是實彈。軍方已交由海軍陸戰隊軍事警察與仁川警方聯合調查，以釐清事故經過及是否涉及管理疏失。

據悉，近期南韓軍隊接連傳出不幸事件。8日，京畿道高陽市一名陸軍中士在宿舍輕生，遺書中提及曾遭受部隊內霸凌。更早之前，8月23日與9月2日也分別發生陸軍哨所士官及陸軍第三士官學校30多歲大尉舉槍自盡事件。

南韓國防部長安圭伯已於本月5日的主要指揮官會議中強調，必須珍視官兵生命，並要求推動更加開明的軍營文化及強化預防輕生之措施，以避免悲劇重演。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

