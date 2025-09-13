　
長崎跨海大橋驚傳車禍！拖車擦撞「失控衝欄杆」　駕駛離奇墜海亡

記者羅翊宬／編譯

日本長崎縣長崎市跨海的女神大橋，今（13）日凌晨發生一起嚴重交通事故，一輛大型拖車與轎車相撞後失控，車頭直接撞上大橋欄杆，前擋風玻璃碎裂，拖車駕駛當場失蹤。經海上保安部搜索後，在海面發現一名男子，送醫後不治身亡，警方正比對死者身分，持續調查事故原因。

根據《日本放送協會》，該起擦撞事故發生於13日凌晨3時，當時有路人經過女神大橋時目擊車禍現場後向警方通報，指稱一輛大型拖車與轎車發生碰撞，隨後大型拖車擦撞橋梁欄杆。警方趕到現場後，發現拖車以駕駛座方向直接撞上橋梁欄杆停下，前擋風玻璃破裂，然而駕駛卻不見蹤影。

至於另一輛轎車，男性駕駛受傷後則被送往醫院，所幸並無生命危險。由於警方懷疑拖車駕駛可能從破碎的擋風玻璃飛出墜落海中，因此立即通報海上保安部展開搜尋。

果然在清晨4時，搜救人員在橋下附近海面發現一名男子，男子早已失去意識，緊急送醫後仍宣告不治。警方目前正比對身份，確認死者是否為該拖車駕駛。

據悉，女神大橋是連接長崎市區的重要跨海大橋，全長約1289公尺，設有雙向各2車道，橋面距離海面約65公尺。由於橋梁地勢高、車流量大，事故發生後引發當地高度關注。

警方表示，將進一步調查拖車與轎車相撞的經過及責任歸屬，並釐清拖車駕駛墜海的具體原因。

