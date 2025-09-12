　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柯克遭刺殺身亡　「南方四賤客」模仿劇集停止重播

記者董美琪／綜合報導

美國知名諷刺動畫《南方四賤客》（South Park）近日因劇情涉及已故保守派人士柯克（Charlie Kirk），電視台決定暫停該集重播。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，柯克是保守派青年政治組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）創辦人，他在10日於猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）戶外演講時遭槍擊身亡。

▲▼柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學​​活動中被槍殺。（圖／路透）

▲柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學​​活動中被槍殺。（圖／路透）

而《南方四賤客》在8月初首播的這一集裡，角色阿ㄆㄧㄚˇ（Eric Cartman）化身柯克，模仿他的辯論風格和言行舉止。劇中阿ㄆㄧㄚˇ甚至主持與柯克類似的右翼podcast節目，並與觀點不同的人展開辯論，還出現以柯克名字命名的獎項。

事實上，柯克本人在8月7日透過TikTok表示這集「非常好笑」，他說：「有些部分只是單純幽默，但真的很逗。」柯克還分享了劇中podcast辯論片段，並稱這證明「我們的文化影響力已登上喜劇中央黃金時段」。他的TikTok追蹤人數接近850萬，甚至將大頭貼換成劇中阿ㄆㄧㄚˇ的造型，也透露早已知道劇情中會提到他的名字。他說，有人提醒他：「查理，如果出現你的名字，那就是一種勝利。」最終劇中確實設計了「查理柯克獎」。

不過，在柯克遭刺身亡後，部分保守派支持者仍批評動畫創作者嘲諷他及保守派理念。該集原訂於本月10日晚重播，但喜劇中央頻道已取消所有重播安排。不過在Paramount+等線上串流平台仍可隨選觀看。

09/11 全台詐欺最新數據

550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德宣布：已開放貝里斯白蝦進口
吳宗憲放話「包大紅包」給Lulu、陳漢典！
開出大樂透3.15億　彩券行曝「超旺」關鍵
柯克槍擊案「22歲嫌犯落網」　家屬認出照片報警

石破茂請辭前夜　小泉進次郎曝與菅義偉3人會談內幕

全球首例！阿爾巴尼亞「任AI當部長」　保證0貪腐

快訊／川普盟友柯克槍擊案「22歲嫌犯落網」家屬認出照片報警

快訊／川普證實查理槍擊案嫌犯已被逮捕：我希望他被判死刑

快訊／聯合航空緊急迫降！乘客「溜緊急滑梯」逃生　貨艙起火畫面曝

川普想得諾貝爾和平獎　頒獎單位：不會受外力影響

南韓禁止「反中抗議」！極右團體進明洞遭阻擋　李在明：流氓鬧場

石破茂請辭前夜　小泉進次郎曝與菅義偉3人會談內幕

全球首例！阿爾巴尼亞「任AI當部長」　保證0貪腐

快訊／川普盟友柯克槍擊案「22歲嫌犯落網」家屬認出照片報警

快訊／川普證實查理槍擊案嫌犯已被逮捕：我希望他被判死刑

快訊／聯合航空緊急迫降！乘客「溜緊急滑梯」逃生　貨艙起火畫面曝

川普想得諾貝爾和平獎　頒獎單位：不會受外力影響

南韓禁止「反中抗議」！極右團體進明洞遭阻擋　李在明：流氓鬧場

加州深海超萌新物種！　科學家揭「粉色蝸牛魚」神秘面紗

東京港血腥意外！恐怖妖風襲碼頭　工人遭「4噸貨櫃」活活壓死

美國總統川普12日接受福斯新聞專訪時透露，警方已成功拘捕涉嫌美國保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）槍擊案的嫌疑人。他強調，執法部門與地方警察、州長等各方合作無間，讓案件迅速突破，並表示「大家都做得非常好」。

盟友遭暗殺！川普出席喪禮　范斯抬棺

挺台！川普盟友「直球對決」中國學生

柯克之死　時代雜誌「血紅濾鏡」感嘆

川普宣布　將追授柯克「總統自由勳章」

