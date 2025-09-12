柯克遭刺殺身亡　「南方四賤客」模仿劇集停止重播

Charlie Kirk had a great sense of when he was casted as “Cartman The MasterDebater” in South Park RIP pic.twitter.com/wg8esved2s — Sara TFTB1 (@SaraTftb1) September 11, 2025

記者董美琪／綜合報導

美國知名諷刺動畫《南方四賤客》（South Park）近日因劇情涉及已故保守派人士柯克（Charlie Kirk），電視台決定暫停該集重播。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，柯克是保守派青年政治組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）創辦人，他在10日於猶他州猶他谷大學（Utah Valley University）戶外演講時遭槍擊身亡。

▲柯克（Charlie Kirk）在猶他谷大學​​活動中被槍殺。（圖／路透）



而《南方四賤客》在8月初首播的這一集裡，角色阿ㄆㄧㄚˇ（Eric Cartman）化身柯克，模仿他的辯論風格和言行舉止。劇中阿ㄆㄧㄚˇ甚至主持與柯克類似的右翼podcast節目，並與觀點不同的人展開辯論，還出現以柯克名字命名的獎項。

事實上，柯克本人在8月7日透過TikTok表示這集「非常好笑」，他說：「有些部分只是單純幽默，但真的很逗。」柯克還分享了劇中podcast辯論片段，並稱這證明「我們的文化影響力已登上喜劇中央黃金時段」。他的TikTok追蹤人數接近850萬，甚至將大頭貼換成劇中阿ㄆㄧㄚˇ的造型，也透露早已知道劇情中會提到他的名字。他說，有人提醒他：「查理，如果出現你的名字，那就是一種勝利。」最終劇中確實設計了「查理柯克獎」。

不過，在柯克遭刺身亡後，部分保守派支持者仍批評動畫創作者嘲諷他及保守派理念。該集原訂於本月10日晚重播，但喜劇中央頻道已取消所有重播安排。不過在Paramount+等線上串流平台仍可隨選觀看。