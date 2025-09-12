FBI懸賞300萬！盟友遭暗殺「川普將出席喪禮」　范斯親自抬棺護送

▲川普證實將出席柯克喪禮。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普證實，將親自出席右翼名嘴兼政治活動家柯克（Charlie Kirk）的喪禮，副總統范斯也飛抵猶他州，護送其遺體返回亞利桑那州，甚至親自協助抬棺。聯邦調查局（FBI）現正懸賞高達10萬美元（約新台幣302萬元）緝凶。

31歲的柯克政治立場右翼且保守，是一名極具影響力的川普盟友，創辦非營利組織「美國轉折點」（Turning Point USA），在全美中高等校園推廣保守主義，未料10日在猶他谷大學演講時，突然遭到狙殺身亡。

▲柯克是美國總統川普的青年支持者，去年12月他戴上MAGA紅色帽子。（圖／路透）

川普11日被媒體問及柯克喪禮事宜時說，「我會參加，我相信是在亞利桑那州舉行，他們邀請我，而我認為我有義務出席。」他透露，調查取得重大進展，被問及是否知道槍手動機時說，「我有點頭緒。是的，但我們晚點才會讓你們知道。」

當天稍早，川普宣布將對柯克追授總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom），他也已與柯克遺孀艾莉卡（Erika）通話。

Thank you for bringing our hero home @VP @JDVance.



We are so grateful for you. pic.twitter.com/h5kZgJ2zTd — Tyler Bowyer (@tylerbowyer) September 11, 2025

范斯原定出席911紀念活動，但臨時更改行程，飛往猶他州致意，並將搭乘空軍二號，護送柯克靈柩返回亞利桑那州鳳凰城的家鄉。「美國轉折點」幕僚長發布范斯抬棺影片表示，「謝謝你把我們的英雄帶回家，范斯。」

▲大批民眾替柯克哀悼。（圖／路透）

槍手目前依然在逃，而根據當局公布資訊，他似乎是大學生的年紀，才得以輕鬆混入人群，隨後爬上屋頂行凶。聯邦調查人員11日已經尋獲凶器，也就是一把步槍，而FBI最新公告指出，「對於任何有助於確認並逮捕殺害查理·柯克嫌犯的相關資訊，懸賞10萬美元。」

挺台影片曝光！ 川普盟友生前演講「直球對決」中國學生

