挺台影片曝光！　川普盟友生前演講「直球對決」中國學生

▲柯克生前曾與中國學生談到台灣議題。（圖／翻攝YouTube／@turningpointusa）



記者吳美依／綜合報導

美國右翼名嘴兼政治活動家柯克（Charlie Kirk）遭暗殺身亡，消息震驚全美。他生前曾與一名中國移民學生對談，以台灣為例說明獨裁國家的教育問題，相關影片再度引發討論，被認為「立場挺台」。

31歲的柯克政治立場右翼且保守，是一名極具影響力的川普盟友，創辦非營利組織「美國轉折點」（Turning Point USA），在全美中高等校園推廣保守主義。

根據「美國轉折點」發布影片，曾有一名學生提問，若川普政府真的廢除教育部，如何在國際上競爭？「我是來自中國的移民。在中國，我們把教育視為第一優先要務，因為透過教育，我們可以改善社會地位，並且成為社會中更有價值的一員。」

柯克指出，美國人與中國人的教育觀點不同，「從極權模式來看，中國模式是很棒的。你將這麼做，你將學習那個，你將為國家服務，而且你將做得非常好。但我寧可擁有數百萬名善於思考、深諳哲學思維的好公民，他們知道如何批判性思考。」

柯克認為，現在的美國教育部是「一頭資金過剩、過度膨脹的巨獸」，如果美國要與中國競爭，不是要比中國更加極權，「相反地，我們應該做出讓一個自由社會存續下去的必要行動。而自由社會存續下去的唯一方式，就是讓公民了解自由是什麼。」

柯克接著問道，「他們（中國政府）說台灣是台灣？還是中國共產黨的領土？」中國學生回應，「我們稱呼它是台灣，我們承認我們政府的情況。」

柯克追問，「所以台灣不是中國的，它擁有自己的主權，而且是一個自治國家？」中國學生回應，「我們稱呼他們是台灣，我們認識到他們是如何分離的，但在法律上，他們依然屬於我們。」

柯克聽到這番回答啞然失笑，「好吧，你懂我的意思了吧？這就是差異。在極權國家，人民只是國家機器之中的小零件。在自由社會，你們都是按照上帝形象被創造出來的獨立靈魂，必須了解自由是什麼，並且成長為更偉大的人。」