國際 國際焦點

川普盟友柯克之死！　時代雜誌「血紅濾鏡」嘆：政治暴力恐升級

▲▼ 美國總統川普盟友柯克（Charlie Kirk）。（圖／路透）

▲ 美國總統川普盟友柯克（Charlie Kirk）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

保守派政治評論員柯克（Charlie Kirk）於週三（11日）慘遭槍擊身亡，引發美國社會震動。《時代雜誌》（Times）以血色濾鏡封面突顯事件危機，並警告他的逝世可能成為催化劑，推動更多民眾走向極端，讓美國政治環境面臨更大的危險。

柯克生前是川普的重要政治盟友，他的離世讓美國總統川普立即宣布全國降半旗致哀，並在國會引起強烈反應。眾議院議長強森（Michael Johnson）在國會默哀後，卻因與民主黨人爭論而爆發肢體衝突。《紐約時報》（New York Times）指出，柯克的遇襲事件凸顯政治暴力的蔓延，而網路的迅速傳播更加深了社會的恐懼和焦慮。專家憂心隨著政治對立加劇，未來類似事件恐怕難以避免。

曾在2011年遭槍擊重傷的前國會議員吉福茲（Gabrielle Giffords）也對此事發聲。她呼籲美國政治人物正視暴力問題，並採取更有效的行動來遏制槍枝犯罪。吉福茲強調，暴力並不分黨派，無論是民主黨還是共和黨的政治人物，都可能成為攻擊目標。她痛心地表示，美國不能讓暴力成為解決分歧的手段。

然而，《政客》（Politico）對此持悲觀態度，形容美國已陷入一種「死循環」。每次政治人物遭遇暴力攻擊後，社會會先譴責並呼籲反省，但不久後類似事件又重新上演。這種惡性循環已成為「令人毛骨悚然的美式儀式」（macabre American ritual），反映出美國社會的深度撕裂和對政府的不信任日益加劇。

