快訊／達運光電女董座、協理涉「中科院標案洩密」交保　理由曝光

▲達運光電（8045）董座陳碧霜12日晚間完成交保手續後走出法院。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、趙蔡州／桃園報導

桃園地檢署日前偵辦中科院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料洩漏案，拘提中科院資訊通訊研究所林姓技術師後，又於10日傳喚上市公司達運光電（8045）董座陳碧霜與陳姓職員到案說明，檢方複訊後向法院聲請羈押2人。桃園地院12日晚間裁定陳碧霜、陳姓協理各以160萬和60萬交保，並公開裁定理由。

桃園地院表示，被告陳碧霜、陳姓協理經分別訊問後，陳姓協理否認犯有刑法第342條第2項、第1項背信未遂、刑法第132條第3項非公務員洩漏國防以外秘密罪嫌之犯行，而陳碧霜則坦承上揭犯行，依目前相關跡證足認2人犯罪嫌疑重大。

桃園地院指出，儘管陳碧霜、陳姓協理與同案林姓被告曾透過LINE、SIGNAL通訊軟體聯繫，並聯繫刪除相關對話紀錄，及互設為好友隱藏名單及刪除紀錄，有湮滅證據之虞，但林姓被告已遭羈押禁見，其他相關證人也已具結，因此無從認定2人在本案有構成勾串共犯或證人之虞之羈押原因。

桃園地院認為，根據本案情節若透過具保方式替代羈押處分，並不會使本案有難以保全證據或難以遂行追訴之情，因此認定無羈押之必要，審酌陳碧霜、陳姓協理於達運光電公司任職之職位、涉案之程度、標案之規模及家庭及經濟生活情況，裁定2人陳碧霜、陳姓協理各以160萬和60萬交保。

▲陳碧霜兒子趕到法院辦理交保手續。（圖／記者沈繼昌攝）

法院裁定交保後，陳碧霜兒子趕到法院辦理交保手續。陳碧霜後續在律師的陪同下走出法院，面對鏡頭頻頻說謝謝關心。陳姓協理的家屬目前則在募集交保金中，預計稍晚會辦理交保作業。