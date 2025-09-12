快訊／柯文哲交保遭撤銷　民眾黨晚間二度回應

▲民眾黨前主席柯文哲日前以7000萬交保，12日遭高院撤銷發回更裁。（資料照／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金案被羈押，北院5日裁定他7000萬交保，但北檢9日提出抗告，高等院法12日裁定發回更裁，北檢抗告成功。對此，民眾黨表示，遇到柯文哲案「司法就會轉彎？」呼籲法官應本於獨立審判精神，捍衛法律專業與公平法院之價值，明確釐清交保所定條件內容範圍，並依高院發回意旨補強說明並無羈押柯文哲主席之必要，以維護基本人權。

民眾黨回應全文：

遇到柯文哲 案，司法就會轉彎？高等法院撤銷柯文哲交保3個小時前，裁定民進黨議員陳怡君貪污案，明確強調必須有「勾串證言之具體事實」，才符合法定羈押原因。然而碰到柯文哲案卻出現巨大落差，空泛地以「無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞」為由，撤銷柯文哲交保裁定。



台灣民眾黨呼籲，地方法院合議庭法官，應該本於獨立審判精神，捍衛法律專業與公平法院之價值，明確釐清交保所定條件內容範圍，並依高院發回意旨補強說明並無羈押柯文哲主席之必要，以維護基本人權。



從去年9月開始，黨檢媒一體對柯文哲前主席展開司法追殺與人格毀滅，社會一度被惡意風向帶得人心浮動。然而，隨著近期法庭公開審理，超過十位公務員出庭作證，紛紛表示柯文哲並未對京華城案下過任何指導棋，而且審議過程完全合法合規；同時，多名證人公開揭露檢察官筆錄與事實不符，讓越來越多民眾看清楚真相。



今天台灣民意基金會公布的最新民調，更清楚顯示民意翻轉：

柯文哲表示：「這案子紛紛擾擾一年多，檢方沒查到什麼證據，根本就是冤獄。」您同不同意他的看法？

41.6% 的民眾認為這是冤獄，不同意者僅 38.2%。

對北檢偵辦柯文哲案的整體表現，您滿不滿意？

高達 54.0%的民眾不滿意，僅26.8%表示滿意。

國人對北檢辦案態度的變化(1月 vs. 9月)：

滿意度從40.5% 腰斬到26.8%；不滿意度則從36.1%暴增到54.0%。



這一連串數據，已經清楚說明：民意翻轉，社會多數看穿了真相。



柯文哲被關押一年，第三大黨的領袖況且遭到如此的人權侵害，明天換作一般平民百姓遇到司法調查，還能期待獲得真正公平的保障嗎？



超過半數民眾對北檢辦案表現「不滿意」，等同直接向司法投下「不信任票」。短短幾個月，滿意與不滿意的數據完全逆轉，這代表人民已不再被惡意風向操弄，而是透過審理逐步看見真相、聽見事實。



今天，侵害司法正義的屠刀，仍握在賴清德總統的手上。請真正落實「行政干預司法的時代已經過去」，不要再踐踏台灣民主的根基。台灣的司法已經很脆弱，唯有在不受政治力量干擾的情況下，才能重拾人民的信任。