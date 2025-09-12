　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲7000萬交保遭高院撤銷　張益贍：陳智菡「主動」同車是原因

▲張益贍。（圖／翻攝自張益贍臉書）

▲政治評論員張益贍。（圖／翻攝自張益贍臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北地院日前裁定民眾黨前主席柯文哲以7000萬交保，並限制出境、出海與住居，然而遭高院在今（12日）撤銷交保裁定發回更裁。對此，政治評論員張益贍表示，阿北如果被關回去，陳智菡「主動」同車，就是最大原因。

張益贍表示，北檢的抗告理由指出，柯文哲涉政治獻金侵占案部分，仍有重要證人尚未詰問完畢，有羈押之必要、柯文哲交保後與同案證人陳智菡、陳宥丞有接觸，違反交保禁令，以及柯文哲交保後，就向接下來要以證人身分出庭的眾望基金會前董事長李文宗喊話，但2人仍有互相指證關係。

張益贍進一步說明，抗告理由還點出，柯文哲羈押禁見期間，仍授權特定人士以自己名義的網路社群攻擊對己不利之證人、製造輿論、斷章取義，毫不避諱隔空串證。

然而張益贍認為，這當中最受爭議的是，北檢明確指出，柯文哲與陳智菡的接觸，亦即在9日柯文哲交保後，首次出庭時，坐上車離開北院，被發現同車的還有陳智菡。

張益贍點出，柯文哲律師還向審判長道歉，表示柯文哲是「被動」同車，張益贍進而推論，所以是陳智菡「主動」跟柯文哲同車，他不禁開酸，陳智菡「妳是有多希望阿北再被關回去？」，阿北如果被關回去，陳智菡「主動」同車，就是最大原因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲交保撤銷　張益贍：陳智菡「主動」同車是原因
葉君璋再談林哲瑄「801事件」
快訊／職籃工會狀告籃協！　運動部出手
快訊／柯媽心疼：神明會責罰！
柯文哲交保撤銷　陳智菡「FB被灌爆」！
快訊／特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主　議員道歉立即炒人
把柯文哲押回去？高院撤銷交保裁定　謝寒冰驚喊：我猜錯了
陳漢典人生勝利？老粉搖頭曝「早期很慘」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲7000萬交保遭高院撤銷　張益贍：陳智菡「主動」同車是原因

快訊／特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主　議員道歉立即炒人

把柯文哲押回去？高院撤銷交保裁定　謝寒冰驚喊：我猜錯了

女足隊抽血案「抽血量、檢驗單不符」　監察院糾正台師大、教育部

柯文哲交保5天北檢抗告成功　民眾黨轟高院雙標：對比綠議員涉貪巨大落差

綠營控柯志恩揭美濃大峽谷有貓膩　聯手地主「自盜自演」　

柯文哲7000萬交保遭撤銷發回　律師：高院認為北院交保理由前後矛盾

黃國昌爆潘孟安想喬財劃法　總統府：若白支持覆議就不會有今日爭議

台中養出全國最大垃圾山　議員轟：盧秀燕擺爛7年還在做秀

台南初選民調落後！　謝龍介：民進黨仍握基本盤

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

柯文哲7000萬交保遭高院撤銷　張益贍：陳智菡「主動」同車是原因

快訊／特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主　議員道歉立即炒人

把柯文哲押回去？高院撤銷交保裁定　謝寒冰驚喊：我猜錯了

女足隊抽血案「抽血量、檢驗單不符」　監察院糾正台師大、教育部

柯文哲交保5天北檢抗告成功　民眾黨轟高院雙標：對比綠議員涉貪巨大落差

綠營控柯志恩揭美濃大峽谷有貓膩　聯手地主「自盜自演」　

柯文哲7000萬交保遭撤銷發回　律師：高院認為北院交保理由前後矛盾

黃國昌爆潘孟安想喬財劃法　總統府：若白支持覆議就不會有今日爭議

台中養出全國最大垃圾山　議員轟：盧秀燕擺爛7年還在做秀

台南初選民調落後！　謝龍介：民進黨仍握基本盤

屏科大機械系產學專班　1年勇奪50張證照…就學即就業

被揭聯手盜採地主演戲翻車！柯志恩爆氣回嗆　轟市府揭弊後才重罰

林哲瑄引退嚇一跳　陳俊秀：他應該還能再打

張信哲發片挑戰極限　錄音煎熬卻喊：超爽！

川普想得諾貝爾和平獎　頒獎單位：不會受外力影響

台中「這地區」年漏百萬噸水　美光科技霸氣捐4710萬換管

中信兄弟二軍傷兵過多　聯盟宣布取消13日比賽

行動餐車變反詐流動守門員　屏東地檢署巡迴33鄉鎮守護長者

高雄台積宅退燒　帥過頭點名「捷運宅」接棒

狗血劇照進現實！女霸總「愛上下屬」…甩1274萬元逼對方妻離婚

【有錢任性】婦開保時捷停路中倒垃圾！騎士怒：太誇張

政治熱門新聞

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

柯文哲交保5天北檢抗告成功　民眾黨轟高院雙標

台灣民意民調／41.6%民眾覺得柯文哲案是冤獄　過半不滿北檢表現

陳其邁宣戰砂石幫：一律採取最重罰

爆賴清德私下找人喬財劃法　黃國昌：就是潘孟安

傅崐萁想選黨主席？　遭揭根本無參選資格

柯P喊話小草　做好2事就是對他最大的支持

把柯文哲押回去？高院撤銷交保裁定　謝寒冰驚喊：我猜錯了

破4成民眾認為柯案冤獄　黃國昌點名3人成司法最大罪人

分析柯文哲交保越久「民眾黨內戰越白熱化」　學者曝黃國昌3窘境

懶人包／普發1萬要來了！　發放時間、領取資格、方式一次帶你看

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

柯文哲7000萬交保遭撤銷發回　律師：高院認為北院交保理由前後矛盾

台美將達成重大關稅協議　行政院經貿辦證實：有一定進展

更多熱門

相關新聞

柯文哲7千萬交保遭撤銷！一票罵陳智菡：都妳

柯文哲7千萬交保遭撤銷！一票罵陳智菡：都妳

前民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，三進三出看守所遭羈押363天後，北院5日裁定7000萬交保，柯在8日終於暫獲自由身，北檢則在9日晚間提出抗告。高院11日收案後於今（12日）撤銷原裁定，發回台北地方法院更裁。沒想到，許多人紛紛湧入民眾黨立院黨團主任陳智菡的臉書開批，「為什麼要害阿北？」

把柯文哲押回去？高院撤銷交保裁定　謝寒冰驚喊：我猜錯了

把柯文哲押回去？高院撤銷交保裁定　謝寒冰驚喊：我猜錯了

即／柯文哲交保撤銷發回！　北院開庭時間曝

即／柯文哲交保撤銷發回！　北院開庭時間曝

柯文哲交保5天北檢抗告成功　民眾黨轟高院雙標

柯文哲交保5天北檢抗告成功　民眾黨轟高院雙標

即／民調4成認「柯文哲冤獄」　北檢：由法院判斷

即／民調4成認「柯文哲冤獄」　北檢：由法院判斷

關鍵字：

柯文哲交保張益贍陳智菡

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面