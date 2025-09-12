柯文哲7000萬交保遭高院撤銷　張益贍：陳智菡「主動」同車是原因

▲政治評論員張益贍。（圖／翻攝自張益贍臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北地院日前裁定民眾黨前主席柯文哲以7000萬交保，並限制出境、出海與住居，然而遭高院在今（12日）撤銷交保裁定發回更裁。對此，政治評論員張益贍表示，阿北如果被關回去，陳智菡「主動」同車，就是最大原因。

張益贍表示，北檢的抗告理由指出，柯文哲涉政治獻金侵占案部分，仍有重要證人尚未詰問完畢，有羈押之必要、柯文哲交保後與同案證人陳智菡、陳宥丞有接觸，違反交保禁令，以及柯文哲交保後，就向接下來要以證人身分出庭的眾望基金會前董事長李文宗喊話，但2人仍有互相指證關係。

張益贍進一步說明，抗告理由還點出，柯文哲羈押禁見期間，仍授權特定人士以自己名義的網路社群攻擊對己不利之證人、製造輿論、斷章取義，毫不避諱隔空串證。

然而張益贍認為，這當中最受爭議的是，北檢明確指出，柯文哲與陳智菡的接觸，亦即在9日柯文哲交保後，首次出庭時，坐上車離開北院，被發現同車的還有陳智菡。

張益贍點出，柯文哲律師還向審判長道歉，表示柯文哲是「被動」同車，張益贍進而推論，所以是陳智菡「主動」跟柯文哲同車，他不禁開酸，陳智菡「妳是有多希望阿北再被關回去？」，阿北如果被關回去，陳智菡「主動」同車，就是最大原因。