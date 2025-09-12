柯文哲重獲自由5天「交保撤銷」！柯媽心疼：神明會責罰

▲柯媽聽聞柯文哲交保被撤銷，心疼嘆「神明會責罰」。（圖／資料照）



黃彥傑、黃資真／新竹報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案，在羈押363天後終獲7千萬元交保，然而今(12日)下午高院撤銷原裁定，發回北院重裁，柯文哲恐得再度面臨被押的命運。稍早媽媽何瑞英得知消息後，心疼表示「人沒做的事情一直被誣賴，神明會責罰」。

兒子回到新竹老家的當天，柯媽何瑞英開心不已，還特地準備「接風洗塵」，跨過火爐「去霉運」。然而，今天高院撤銷交保裁定，發回北院重裁，聽聞消息的柯媽悲從中來，強調兒子沒有做壞事，關了1年多都找不到證據，「要查到有才會高興嗎？」更直言「人沒做的事情一直被誣賴，神明會責罰」。

高院撤銷原裁發回北院的理由，在於原審認為有諸多證人尚待傳喚到庭，無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞為由，裁定延長羈押，1個月後卻也在尚有諸多證人尚未交互詰問之情形下，認為被告2人串證可能性大幅降低，予以交保，前後矛盾。

原審裁定停止羈押並均命被告柯、應2人「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」，然本案事證繁雜，檢察官起訴之被告雖僅有11人，惟於偵查中所列同案之被告，甚至曾經傳喚、臚列於起訴書中，抑或於本案審理過程中已經傳喚，或尚待交互詰問之證人均繁多，是原裁定內容僅泛指「同案被告」、「證人」，容有範圍未明之疑慮，實有再予詳加界定以便被告2人明確知悉為宜之必要。

綜上，合議庭認為北檢抗告意旨指謫原裁定不當，非無理由，原裁定既有未盡之處，高院合議庭爰撤銷原裁定，並發回原審法院另為適法之處理。不得再抗告。