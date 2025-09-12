柯文哲7千萬交保遭撤銷！陳智菡「FB被灌爆」一票怒：都妳害的

▲民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者陳家祥攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，三進三出看守所遭羈押363天後，北院5日裁定7000萬交保，柯在8日終於暫獲自由身，北檢則在9日晚間提出抗告。高院11日收案後於今（12日）撤銷原裁定，發回台北地方法院更裁。沒想到，許多人紛紛湧入民眾黨立院黨團主任陳智菡的臉書開批，「為什麼要害阿北？」

針對柯文哲交保，北檢提出抗告，並列出5大理由，包括證人尚未調查完畢、交保後疑似接觸證人、對共同被告喊話、隔空串證與輿論操作、應曉薇同樣仍需羈押等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

且北檢指出，柯文哲在交保後隨即與證人陳智菡、陳宥丞等人接觸，違反交保命令，還對16日將出庭的共同被告李文宗公開喊話，恐有影響證言疑慮，且柯授權特定人士使用他的名義經營社群帳號，持續對法庭活動進行片面解讀，甚至惡意扭曲、斷章取義，有隔空串證、影響證人的嫌疑。

結果，就有網友湧進陳智菡臉書，「阿北又被妳害沒了」、「證人主動接觸阿北，害阿北被送回去土城，送頭送爽沒？」「我就知道是妳！又是妳！」「捷運紅線、塞車都搞不清楚，那自己是不是證人搞不清楚也是很正常的，她無心的別怪她」、「請問妳是隊友還是對手？」「阿北又被羈押！為什麼要跟阿北接觸！」