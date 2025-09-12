　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／聯合航空緊急迫降！乘客「溜緊急滑梯」逃生　貨艙起火畫面曝

記者羅翊宬／編譯

日本關西國際機場今（12）日晚間發生驚險一幕！一架原本從東京成田國際機場飛往菲律賓宿霧的聯合航空（United Airlines）32號航班，因機體出現不明故障，於稍早的晚間7時30分（台灣時間晚間6時30分）緊急迫降關西空港，降落時放下緊急滑梯，安排乘客進行緊急疏散，現場安排多輛消防車待命，所幸無人重傷。

根據《日本放送協會》，關西機場營運公司及日本國土交通省指出，該架波音737型客機在飛行途中發現機體異常，據傳疑似是貨艙在飛行途中起火，機長隨即宣告緊急事態，並將目的地由宿霧臨時改降關西機場。降落後，機上滑梯自動展開，乘客迅速從客機逃生，現場已由機場安檢及消防人員進行安全確認及疏散引導。

為了安全考量，目前關西機場緊急關閉2條跑道。

事故原因目前仍在調查中，航空公司及相關單位正在配合確認機體狀況及乘客安全。

09/11 全台詐欺最新數據

