南韓禁止「反中抗議」！極右團體進明洞遭阻擋　李在明：流氓鬧場

▲南韓極右保守派團體「自由大學」揮著南韓與美國國旗，進入首爾市中區明洞進行反中抗議。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓李在明政府下令禁止極右派團體「民草決死隊」進入首爾明洞中國駐韓大使館一帶舉行「反中抗議」，以免引發外交摩擦與造成觀光秩序混亂。警方今（12）日正式通知該團體不得在明洞街區舉行集會或遊行，相關措施獲得當地商家大力支持，業者直呼「終於鬆了一口氣」。

根據《韓聯社》、《京鄉新聞》，首爾南大門警察署12日向「民草決死隊」發出限制通告，禁止其當晚7時30分在中國大使館附近及明洞街區進行集會。警方解釋，此舉不僅防止集會過程中出現辱罵、衝突等行為，也可避免與外國外交人員、觀光客等群體發生不必要摩擦。

警方強調，今後凡是類似團體申請進入明洞遊行，皆以同樣標準限制。

此前，明洞商圈業者已多次向警方陳情，指出狹窄街道上若聚集200至500名抗議民眾，高喊「中國人、北韓傀儡、赤色親共分子滾出去」、「習近平下台」等口號，不僅製造巨大噪音，更可能引發踩踏等相關安全事故。

部分參與者甚至辱罵店家，導致外籍遊客受到驚嚇、快速離開餐廳。當地商圈組織「明洞觀光特區協議會」與「明洞福祉會」均呼籲警方盡速介入。

商家代表也坦言，隨著南韓有望放寬簽證限制，預期將迎來大批中國旅客，但頻繁的反中抗議讓外國遊客卻步，對營業造成衝擊。一名業者直言，「很多顧客點餐後，因為街上爆發衝突或辱罵聲太大，嚇得直接離開，損失非常嚴重。」

▲攝於今年4月的南韓首爾明洞。（圖／VCG）

反中示威近年在首爾屢見不鮮，尤其自前南韓總統尹錫悅遭到彈劾後，部分極右派團體將矛頭對準中國與北韓，每週在明洞喊出「驅逐中國人」、「打倒北韓」等口號。7月，保守團體「自由大學」成員更曾撕毀印有中國駐韓大使戴兵臉孔的國旗布條，引發中國駐韓大使館嚴正抗議，並向南韓外交部遞交抗議書。

針對這些行動，李在明9日在國務會議上嚴厲批評，指出部分團體「藉由侮辱特定國家觀光客，刻意惡化雙邊關係」，強調這不是民主社會的正當表達，而是單純的「流氓鬧場」。李在明要求警方與相關部門提出具體對策，避免影響國家形象與外交關係。

首爾南大門警察署表示，這次決定是綜合考量商家與民眾的陳情、遊客安全與過往頻繁衝突的結果。警方也特別加上「禁止挑釁與暴力行為」的附帶條件，未來若再有團體試圖在明洞發起類似集會，將依規立即禁止。