蘋果上架「新充電頭」iPhone 17充更快！果粉搖頭：插座胖虎

▲蘋果推40W動態電源轉接器。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果iPhone 17系列正式發表，聲稱支援快速充電，但要另外買充電頭。就有網友到官網查看，發現商品已經上架了，售價1290元，主打最高輸出 60W，充電約 20 分鐘，電量可達 50%。但網友紛紛傻眼，因為充電頭體積很大，會卡住其他插座孔，「左右插座都不用插東西了」、「又矮又胖的」。

蘋果昨發表會後，除了iPhone 17系列吸引目光，還推出一款「40W動態電源轉接器」，首波僅在美國上架，售價39美元（約台幣1290元），稍早台灣官網也已出現。這款充電器最高能瞬間輸出60W，主要是配合iPhone 17可在20分鐘內充至50%，但由於體積限制，60W輸出恐僅能短時間維持。

有網友在PTT的MobileComm板發情報「Apple推出40W動態充電器」，提到這顆充電頭售價台幣1290元，主要是配合iPhone 17可以支援更快的充電速度，但受限於體積，可能只有短時間維持在60W的輸出。另外，雖然相容性清單沒有寫到Mac，但理論上單純充電應該沒問題。

貼文一出引起熱烈討論，不少人對充電頭的設計吐槽，「這個形狀感覺有點不方便」、「又矮又胖的」、「這要挑排插方向了」、「主要是這形狀，感覺不管孔的方向都會擋到旁邊啊」、「就只是個快充，要變這麼大顆又胖嗎」、「插座胖虎，直接佔兩個位」、「左右插座都不用插東西了，設計師很棒」、「難以置信的工程創舉。」