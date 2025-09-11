iPhone 17 Air廣告惹議？在南韓撤下「一手勢」　避免嘲諷韓男太短

▲蘋果宣傳iPhone 17 Air機身史上最薄，卻只有南韓（上）的廣告缺少「手指夾持」手勢。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者羅翊宬／編譯

蘋果公司近日在全球發表史上最薄的新款手機iPhone 17 Air，並同步公開廣告形象海報，透過「大拇指與食指夾持」的手勢突顯機身纖薄。不過，唯獨南韓版本移除該手勢，僅保留手機單獨出現在畫面上。外界認為，蘋果此舉是為了避免引發南韓社會的「男性歧視手勢」爭議。

根據韓媒《News1》，蘋果於美國當地時間9日上午10時，在加州庫比提諾的Apple Park舉行秋季新品發表會，正式推出iPhone 17 Air。該款手機被定位為取代原有「Plus」系列的全新產品，機身厚度僅5.6毫米，比三星今年5月推出的Galaxy S25 Edge還要薄0.2毫米，重量僅165公克。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在發表會上形容，這款新機是「徹底改變遊戲規則的創新產品」。

▲iPhone 17 Air。（圖／取自蘋果官網）

為凸顯超薄設計，蘋果同步釋出全球廣告海報，畫面多以大拇指與食指夾持方式展現手機纖薄感，並刊登於美國、中國、日本、法國等多國的官網與行銷平台。然而，南韓的官方網站卻與全球版本不同，僅顯示手機單獨置於畫面中央，手部元素完全消失。

報導分析，這樣的更動應是蘋果為因應當地特有的社會敏感議題。所謂的「夾指手勢」（又稱Megalia手勢），近年在南韓部分激進女權社群被用來貶低男性陰莖長度過短，引發強烈反彈。過去甚至有插畫師或廣告因使用相似圖案而被指控帶有「男性歧視」意圖，導致抵制風潮。

▲韓國男性對這個手勢相當感冒。（圖／翻攝自韓網）

2023年，知名遊戲公司Nexon旗下《新楓之谷》曾因宣傳動畫中出現相關手勢而爆發爭議，最後公開道歉收場。另一知名網漫平台Naver Webtoon也因Instagram宣傳圖中帶有類似元素，被男性使用者指責帶有「仇男」意味，引發激烈批評。

業內人士透露，其實IT產品與遊戲市場的主要消費族群仍以男性為主，因此對相關符號或形象特別敏感，「蘋果顯然是考量到南韓市場的特殊背景，選擇事先移除可能引起爭議的手勢，避免品牌形象受到牽連。」