蘋果執行長庫克談 iPhone Air　輕到像要「飄走」

▲iPhone Air。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果最新推出的 iPhone Air 以極致輕薄設計成為焦點。厚度僅 5.6 毫米，比 iPhone 17 Pro 薄 36%，刷新系列紀錄。蘋果執行長庫克（Tim Cook）在接受訪問時形容，這款手機拿在手裡「仿佛會被風吹走」。

蘋果工業設計副總裁莫莉・安德森（Molly Anderson）指出，Air 是多年來團隊的夢想成果，目標是打造「令人震驚的薄」的 iPhone。人機界面設計副總裁艾倫・戴（Alan Dye）則表示，設計靈感來自時尚界的「輕薄潮流」，機身採用超輕鈦合金框架與高反光拋光表面，在視覺與手感上都更纖薄。

相較 Pro 系列，Air 在相機與續航上有所取捨，但主打風格與便攜。蘋果並推出專屬保護殼與斜挎背帶，將手機定位為可搭配穿戴的配件，瞄準注重外觀與個性的年輕族群。

潮牌 Palace 聯合創辦人 Lev Tanju 在發表會現場直言，Air 的設計「酷到讓人想換機」，即便不特別需要更薄的手機，也會被外觀吸引。時尚造型師 Gabriella Karefa-Johnson 也認為，隨著包款越來越小，輕薄手機更符合日常需求。

至於外界關注的折疊機計畫，庫克並未正面回應，只強調蘋果「非常擅長保密」。市場分析認為，Air 展示的超薄製程，或許正為未來折疊機鋪路。