iPhone 17中國首日預約量破紀錄　最受歡迎1機型就佔43%





▲iPhone 17系列在中國的預約量打破過往紀錄，最受歡迎機型是它。（圖／APPLE官網）

記者趙蔡州／綜合報導

蘋果10日最新發表的iPhone 17系列手機機型在中國市場反應熱烈，天貓Apple Store官方旗艦店截至11日晚間的預約量相較iPhone 16系列首發時增加了近3倍，最多人預購的是白色iPhone 17標準版。

綜合陸媒報導，雖然iPhone 17系列12日晚間8點才開放預購，但中國許多電商平台已先開放客戶預約新機。蘋果發布會僅結束6小時，京東iPhone 17系列預約量就突破200萬支，打破了蘋果新機首日紀錄。

根據京東統計的資料顯示，最受歡迎的是iPhone 17標準版，佔預約量43%，其次是Pro Max佔29%、Pro佔24%，主打史上最薄、最輕的機款17 Air僅佔4%。

天貓Apple Store官方旗艦店截至11日晚間，iPhone 17系列手機的預約量相較iPhone 16系列同期也增加近3倍，其中最受歡迎的款式是白色iPhone 17標準版。

至於售價方面，iPhone 17標準版在中國起價是5999人民幣（約新台幣2萬5555元），不過若是享有中國政府推出的「以舊換新」補貼，可以再享有500人民幣折扣，實際購買只需要花費5499人民幣（約新台幣2萬3403元），被中國網友譽為是最具性價比的iPhone。

小米集團總裁盧偉冰也表示，他認為今年推出的iPhone 17「絕對是iPhone變化最大的一年」，更直言這次的iPhone 17標準版的確很強「牙膏擠爆了」，新款的iPhone 17 Air非常驚豔，有可能會重新活化超薄手機市場，至於iPhone 17 Pro的全新設計有爭議，但辨識度確實是拉滿，強調會買一支使用看看。