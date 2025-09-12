別亂賣！保力達B、維士比都是藥　檳榔攤、雜貨店販售挨罰3萬

▲▼保力達B、維士比是「指示用藥」，經常有檳榔攤違法販售。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

「保力達B」、「維士比」摻有提神成分，被不少勞工族群視為精神糧食，不過這兩款飲品因酒精濃度高於10％，且含生藥萃取液，被歸類為「指示用藥」，依法規定只能在藥局販售。高雄市衛生局持續稽查含酒精藥品，發現檳榔攤、雜貨店違規販售居多，查獲可依法開罰3萬至300萬元。

衛生局表示，市面常見的提神飲品大致分為兩類，其一為食品類機能飲料，如「蠻牛」、「康貝特」等，不含酒精或酒精濃度低於0.5%，可於一般商店販售。

另一類為含酒精藥品，如「保力達B」、「維士比」，因酒精濃度達10%並含當歸、人參、川芎等生藥萃取液、咖啡因、維生素B群，被歸類為「指示用藥」，既不是飲料，也不是酒

▲雜貨店經常會販售提神飲品。（圖／記者許宥孺翻攝）



「保力達B」、「維士比」屬《藥事法》規範的「指示用藥」，只能在藥局或藥房販售，並應由藥師或藥劑生指導正確使用，未持藥商許可證卻販售此類藥品，違反《藥事法》第27條，可處新臺幣3萬至200萬元罰鍰。

衛生局指出，2024年共查獲21件違規販售案件，以檳榔攤居多，其次為雜貨店，裁罰金額合計新台幣63萬元；2025年上半年再查獲7件違規。

▲保力達B、維士比是「指示用藥」，不是飲料也不是酒。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局強調，市售藥酒若一次飲用150c.c.，吐氣所含酒精濃度即可能超過每公升0.15毫克，已達酒測標準，長期過量服用除可能導致成癮，還會「傷心」又「傷肝」，影響平衡感及注意力，在工作前、工作中或駕車前飲用容易增加意外事故風險。每次服用量以30至40c.c.為限，切勿與汽水、咖啡、奶茶、紅茶或米酒混合飲用，否則容易忽視酒精濃度，導致酒精倍增。

