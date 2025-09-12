　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

良田淪垃圾場連環爆！高雄市府宣戰砂石幫...3案已罰2930萬

▲▼盜採土石挖出「美濃大峽谷」！重返現場驚見鐵條鋼筋　居民憂污染。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲盜採土石挖出「美濃大峽谷」！現場驚見鐵條鋼筋。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市農地近期災難頻傳，美濃吉洋里1公頃農地遭盜採砂石，留下20公尺深的「美濃大峽谷」，大樹山區「光頭山」疑似被回填廢棄物，昨又驚傳大寮農地淪垃圾場，寸草不生。對此，高雄市政府強調，行政、刑事責任雙管齊下，決不寬貸，昨晚祭出連三重罰，並移送法辦。

針對美濃大峽谷案，經發局指出，美濃新吉洋段遭不法盜採，今年3月、6月已裁罰300萬元，因逾期未回填，案件已移送地檢署。8月27日檢警聯合稽查，行為人當場收押。10日再度稽查後，環保局依《廢清法》重罰地主及行為人各300萬元，經發局再依《土石採取法》加重裁罰500萬元，地政局再罰30萬元，合計1130萬元。累計本案市府已重罰1430萬元。

針對大樹統嶺段山坡地遭不肖業者濫墾並非法回填營建混合物，環保局表示，定期巡檢發現土石方堆置異常，立即通報檢警環。今年4月移送地檢署，市府6月19日會同保七、仁武分局、水利局會勘，並裁罰、移送在案。違規地主遭裁罰最高額度各300萬，合計600萬元。案件已移送橋頭地檢署偵辦中。

針對大寮區山仔頂大排旁3處農地被踢爆淪垃圾場，市府稽查發現，現場堆置疑似疏濬或土方夾雜廢混凝土塊，經查3位地主未經許可提供土地堆置廢棄物，除依違反《廢棄物清理法》第36條規定，裁處共900萬元罰鍰外，將依涉犯同法第46條刑責規定，移送偵辦。

▲▼高市府下重手，嚴辦美濃大峽谷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高市府下重手，嚴辦美濃大峽谷。（圖／記者賴文萱翻攝）

經發局說，除與檢調單位合作查辦外，市府將持續於美濃、六龜、杉林、旗山區盜採熱區展開農地聯合稽查，一旦如發現黑網圍籬等非農業設施即強制拆除，全力打擊盜採行為，從源頭監管遏止不法。同時，也將持續促請中央加速土石採取修法工作納入刑責。

09/11 全台詐欺最新數據

性侵女講師丟浴缸慘死！張嘉瑤判死20年未槍決　聲請再審遭駁回
轉錢給自己「帳戶被凍結」　一票苦主怒：很荒謬！行員說話了
陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了！　手機暱稱曝
快訊／北市水塔腐屍指紋比對失敗　急採DNA查身分
于朦朧墜樓6疑點！窗外驚見「大片抓痕」　網疑遭逼潛規則
台灣活佛爆性騷！跟女信徒討清涼照　私訊曝光

盜採高雄美濃土石裁罰

