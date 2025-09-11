高雄「農地淪垃圾場」連環爆　嚴查嚴辦！陳其邁：全移送檢調

▲高雄頻爆農田淪垃圾場，陳其邁重話：一律移送檢調偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄又爆「美濃大峽谷」翻版！在地議員踢爆，在大寮附近一處農地疑遭回填廢棄物，民眾更目擊夜間有大卡車蓋黑網頻繁進出傾倒，導致良田變廢田。高雄市長陳其邁表示，市府將採取強制作法，已跟橋頭地檢署成立聯合稽查小組，有違反法規一律移送檢調偵辦。

高雄市農地災難頻傳，從大樹光電場吞噬整片山林，美濃吉洋里1公頃農地遭盜採砂石留下20公尺深的「美濃大峽谷」，大樹山區「光頭山」疑似回填廢棄物，大卡車日夜進出，這些事件一再證明，高雄的農地正被一步步掏空、蠶食，變成財團與不肖業者的提款機。

▲▼高雄又有農田被毀，原地寸草不生，良田變廢田。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市議員李雅靜近期接到最新的陳情，再度讓人震驚，高雄的優良農地竟然被非法回填廢棄物，徹底毀掉。她也親自到現場查看，情景怵目驚心難以形容，本應是綠油油的可耕良田，卻被傾倒大量的廢棄物，造成原地寸草不生，良田變廢田，這樣的景象，不是天災，而是人禍。

對此，陳其邁表示，一再強調農地農用，這個是最重要一個原則，如果農地有違法超挖，或者是濫倒包括廢棄物，或營建土石方等，這個是於法不容，高雄市一定會嚴查嚴辦。

陳其邁重申，如果在限期內沒有改善，高雄市也會採取強制的作法，現在已跟橋檢成立聯合稽查小組，若有農地違反相關法規使用的，一律會移送檢調偵辦，希望能夠杜絕相關這些農地違法使用開挖的狀況。